논란의 ‘법왜곡죄’, 강행 처리서 본회의 직전 수정 ‘급선회’
민주, ‘형법 개정안’ 수정안 상정
법사위 통과 법안 ‘땜질 상정’ 반복
강경파 “소통 없었다” 지도부 비판
더불어민주당은 법왜곡죄 신설에 대한 각계의 위헌성 비판을 의식해 25일 ‘벼락’ 수정안 상정으로 급거 선회했다. 애초 논란이 큰 법안을 의석수 우위로 밀어붙이려다가 조국혁신당이나 참여연대 등 우호 세력에서까지 우려가 제기되자 본회의 직전 부랴부랴 땜질한 셈이다. 당내 강경파는 “법왜곡죄를 왜곡했다”며 지도부를 직격했다.
민주당은 이날 오후 의원총회에서 국회 법제사법위원회의 형법 개정안 원안 대신 수정안을 당론으로 결정, 본회의에 제출했다. 법왜곡죄 적용 대상을 형사사건으로 한정함으로써 남용을 막고 범죄 구성요건을 더욱 명확히 한다는 것이 큰 틀의 취지다. 민주당은 불과 사흘 전인 지난 22일 의총 때는 형법 개정안을 비롯한 ‘사법개혁 3법’을 수정 없이 본회의에 올려 통과시키겠다는 당론을 정했었다.
각계 우려는 이날 의총 직전까지도 이어졌다. 조국 혁신당 대표는 “‘법령을 의도적으로 잘못 적용해 당사자 일방을 유리 또는 불리하게 만드는 경우’라는 조문은 본회의 상정 전 수정하거나 삭제할 필요가 있다”며 “이 조문이 그대로 유지된다면 하급심 법원이 기존의 대법원 판례에 도전하는 판결을 내리는 경우 판사에 대한 고발과 수사가 이뤄질 수 있다”고 지적했다.
여당 내에서도 수정 필요성이 적잖이 제기된 것으로 파악됐다. 한병도 원내대표는 법안 상정 직후 기자들과 만나 “수정안은 정책위에서 정리했다. 의원 의견이 많아 반영한 것”이라고 설명했다. 지도부는 강경파 위주인 자당 법사위원들과의 협의를 건너뛰고 수정안을 마련했다.
원안 처리를 고수했던 당내 강경파는 지도부를 향해 거센 불만을 터뜨렸다. 법사위 민주당 간사인 김용민 의원은 “(지도부가) 사전에 법사위와 소통한 것이 없다. (법안을) 훼손시키는 것”이라며 “당이 과정 관리를 잘못하고 있다”고 말했다. 당 정책위와 원내지도부가 법사위에 먼저 전략적 입법을 요구하지 않으니 법사위가 역으로 초안을 제안하는 것인데, 뒤늦게 각종 문제 제기를 이유로 들며 이를 수정하는 상황이 반복되고 있다는 취지다. 김 의원은 페이스북에 “당 지도부와 원내대표는 법왜곡죄 왜곡에 책임지기 바란다”고 좌표까지 찍었다.
민주당이 소관 상임위·법사위를 통과한 법안을 본회의가 임박해 수정한 것은 처음이 아니다. 지난해 12월 23일 가결된 내란전담재판부법이 대표적이다. 민주당은 당시에도 법원 외부 인사의 전담재판부 구성 관여 등 위헌성 지적이 집중된 대목을 고친 수정안을 본회의 상정 전날 마련해 이튿날 통과시켰다.
비슷한 시기 가결된 ‘허위조작정보 근절법’(정보통신망법 개정안)은 수정에 수정을 거듭하느라 본회의 상정까지 연기했다. 당시 우원식 국회의장은 “법사위 의결을 거쳐 본회의에 부의된 법안이 불안정성 논란으로 본회의에서 수정되는 것은 나쁜 전례”라고 질타했었다.
송경모 한웅희 기자 ssong@kmib.co.kr
