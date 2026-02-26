이재명 “2030년 관광객 3000만 시대로”, 이부진 “한국 방문의 해 차질 없이 준비”
李사장, 확대국가관광전략회의 참석
이부진 한국방문의해위원장이 이재명 대통령과 만나 “한국 방문의 해 준비를 차질 없이 해 나가도록 하겠다”고 밝혔다.
호텔신라 사장인 이 위원장은 25일 청와대에서 이 대통령 주재로 열린 확대국가관광전략회의에서 “관광객이 어느 지역에 가더라도 결제, 교통, 관광 정보 등에서 불편함이 없도록 기업들과 함께 관계 부처의 도움을 받아 (불편을) 해소하도록 노력하겠다”면서 2027∼2029년 ‘한국방문의 해’ 준비에 만전을 기하겠다는 뜻을 밝혔다.
이 대통령은 “지금처럼 외국인 관광객의 80%가 서울에 집중되는 현실에 만족하면 관광산업의 성장은 한계에 봉착할 수밖에 없다”면서 “관광산업 성장의 과실을 전국의 골목상권과 지역 소상공인들이 함께 누릴 수 있어야 한다. 지역에 혜택이 돌아갈 수 있도록 관광정책을 전환해야 한다”고 강조했다. 이어 “우리가 목표로 하는 2030년 외국인 관광객 3000만 시대를 열어젖히려면 양적인 성장을 넘어 질적인 성장으로의 대전환이 필요하다”면서 “관광산업의 대전환을 기필코 이루겠다는 각오로 중앙정부와 지방정부가 머리를 맞대 달라”고 당부했다.
이 대통령은 특히 “가장 경계해야 하는 것이 여행객의 발길을 돌리게 만드는 부당행위”라며 “바가지요금이나 과도한 호객행위는 지역경제에 큰 피해를 주는 악질적 횡포로, 반드시 뿌리를 뽑아야 한다”고 거듭 주문했다.
이 위원장은 “지난해 2000만명에 육박하는 역대 최대 규모 관광객이 방문했는데, 이런 성과는 정부의 관심과 지원 덕분”이라며 “이제 외국 분들에게 우리나라는 단순히 가보고 싶은 나라를 넘어 한국 사람들처럼 살아보고 싶어 하는 등의 멋있는 나라가 됐다”고 설명했다. 이어 “우리 위원회도 정부와 협력해 외국 분들이 고유한 우리 문화를 체험할 수 있도록 국적과 ‘니즈’(수요)에 맞는 콘텐츠를 찾고 널리 알리겠다”고 약속했다. 이 대통령은 “함께 해주신 이 위원장님을 포함한 많은 분에게 각별히 감사 말씀드린다”며 이 위원장을 직접 언급하며 사의를 표명했다.
