자화자찬 트럼프… “지금이 美 황금기” 더 강한 관세 예고
의회서 108분 역대 최장 국정연설
“검증된 근거 따라 관세 계속 유지”
도널드 트럼프 미국 대통령은 집권 2기 첫 국정연설(State of the Union)에서 “관세는 완전히 승인되고 검증된 대체 법적 근거에 따라 계속 유지될 것”이라며 더 ‘강력한 관세’를 예고했다. 역대 최장인 108분간 진행된 연설에 그는 중간선거를 의식한 듯 지난 1년간 성과를 자화자찬하는 데 초점을 맞췄다.
트럼프 대통령은 24일(현지시간) 연방의회에서 한 국정연설 서두부터 “미국은 그 어느 때보다 더 크고, 더 나아지고, 더 부유해지고, 강해졌다”며 “지금이 바로 미국의 황금시대”라고 선언했다. 11월 중간선거를 앞두고 경제 상황과 이민 단속 등 자신의 대표 정책에 대한 국민 불만이 커지고 있다는 점을 고려한 것으로 보인다.
지난 20일 미 연방대법원의 상호관세 위법 판결에 대해선 유감을 표하면서도 대체 관세를 통해 무역 상대국과의 합의는 그대로 유지될 것이라고 강조했다. 트럼프는 “시간이 지날수록 다른 나라들이 내는 관세가 과거처럼 지금의 소득세 제도를 상당히 대체할 것이라 생각한다”며 “내가 사랑하는 국민에게 큰 재정적 부담을 덜어줄 것”이라고 말했다. 최근 관세 정책에 대한 부정적 여론이 높아지자 관세가 도움이 된다는 점을 부각한 것으로 해석된다.
트럼프는 물가 상승의 책임을 민주당으로 돌리며 “그들의 정책이 물가를 올렸고 우리의 정책은 이를 빠르게 끝내고 있다”고 말했다. 트럼프는 계란과 소고기, 휘발유 등의 생필품 가격이 내려가고 있다고 주장했다. 또 민주당의 오바마케어를 감당할 수 없는 의료보험제도라고 비난했다.
트럼프는 이민 단속 문제에 대해 “지난 9개월 동안 단 한 명의 불법 이민자도 미국에 입국하지 않았다”고 주장하며 “우리는 불법 체류 범죄자들을 기록적인 규모로 추방하고 있으며 신속히 이 나라에서 내보내고 있다”고 말했다. 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포도 성과로 내세웠다. 핵 협상과 군사 압박을 병행하는 이란에 대해선 “미국의 결의를 의심해선 안 된다”고 재차 경고했다.
한편 이날 연설에선 한국 일본 유럽연합(EU)은 물론이고 북한 중국과 관련한 언급도 없었다.
