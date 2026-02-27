그날의 묵직한 울림… 인간 김구를 쓰다

[And 책과 길] 백범 강산에 눕다

임순만 지음

한길사, 664쪽, 2만2000원

장편소설 ‘백범 강산에 눕다’를 쓴 임순만 작가가 지난 23일 서울 용산구 백범김구기념관에서 출간 기자간담회를 열고 책에 대해 설명하고 있다. 오른쪽은 김언호 한길사 대표. 한길사 제공

언론인 시절이던 1995년, 임순만 작가는 중국 충칭(중경)을 방문했다. 도시 개발로 철거 위기에 처한 중경임시정부 청사가 우여곡절 끝에 복원된 현장을 찾았다. 그는 너무 초라한 모습에 가슴이 아팠다고 했다. 가슴에 남았던 울림은 언젠가 무언가를 써야 한다는 부채로 남았다. 언론사 퇴직 후 임 작가는 세계사와 한국사를 파고들었다. 그 과정에서 그에게 가장 빛나는 부분은 독립운동사였다. 자료를 찾고 소설을 쓰는 데 10년이 걸렸다. 마음의 빚을 갚는 순간이었다.





소설은 나라를 빼앗겼던 시대, 그리고 해방이 되면서 곧바로 남북이 분단된 우리 민족의 가장 억울하고 슬픈 시대에 백범 김구를 중심으로 한 독립운동가들의 이야기다. 왜 김구의 평전이 아닌 소설이었을까. 그는 “말해줄 수 없는 것을 말할 수 있는 장르, 사건의 이면에 들어 있는 진실을 말할 수 있는 장르가 바로 소설”이라고 했다.



소설은 원고지 2400매 분량의 장편이다. 모두 그 자체로 완결성을 지닌 100매 내외의 단편으로 구성된 치밀하고 독특한 형식을 갖고 있다. 일왕에게 수류탄을 던지며 전 세계 피압박 민족에게 희망을 주고 침체일로에 있던 상해임시정부에 새로운 전기를 마련했던 이봉창 의사와 김구의 이야기로 시작한다. 김구의 어린 시절부터 시간의 순서를 따라가는 단순한 연대기 소설이 아니다. 임 작가는 “각 장이 독립된 단편 소설처럼 완결성을 갖게 하되, 전체가 하나의 거대한 서사로 수렴되도록 배치한 것은 저만의 리듬이자 미학적인 구조”라고 설명했다.





소설은 김구를 영웅으로만 그리지 않는다. 실수하고 후회하고 번민하는 인간의 모습이 고스란히 드러난다. 소설 속 김구는 끝까지 책임을 감당한 인간이었다. 임 작가가 집필 과정에서 특별히 신경 쓴 부분은 김구의 ‘강직함’과 ‘실패와 고뇌’ 사이의 균형이었다. 그러면서도 김구만의 ‘성격’을 형상화했다. 임 작가의 설명을 빌리면 김구는 ‘태산부동(泰山不動)의 인물’이다. 말이 적고, 여간해서 힘들다는 것을 드러내지 않지만 꾸준히 노력해 결국엔 뜻을 이루는 사람이다. 김구는 ‘원시적인 창의력을 지닌 사람’이다. 학교 교육을 정식으로 받지 않았고 체계적인 권력도 없이 임시정부의 문지기를 자처한 김구가 결국 임시정부의 주석 자리까지 올라 광복군을 창설하고 좌우 연합 정부를 구성해낸 것은 그의 상상력의 산물이다. 김구는 ‘서러울 때 그의 품 앞에서 엉엉 울고 싶은 사람’이다. 그에게는 조선의 아버지와 같은 품이 있었다. 배신과 변절이 난무하던 시대에도 한 번 인연을 맺은 사람 중 그를 배신한 사람은 없었다.



소설에는 가공의 인물이 등장하지 않는다. 모든 사건과 인물은 철저하게 사료와 기록에 기반했다는 얘기다. 일반적으로 소설에서는 보기 힘든 주석과 참고 문헌이 책 말미에 빼곡하게 적혀 있는 이유다. 임 작가는 글을 쓰기 위한 자료를 찾는 데는 어려움도 있었지만 막상 글을 쓰는 데는 힘이 들지 않았다고 했다. 그는 “거인의 어깨 위에 무등을 타고 독립운동가분들이 주는 정신의 힘으로 글을 썼기 때문”이라며 “창의력이 고갈될 때면 백범기념관이나 독립지사들의 묘를 찾아다니며 힘을 얻곤 했다”고 말했다.



소설은 올해 창사 50주년을 맞은 한길사가 백범 탄생 150주년과 유네스코 김구의 해 지정을 기념해 펴냈다. 김언호 한길사 대표는 “백범 선생은 한국의 위대한 독립운동가일 뿐 아니라 간디나 만델라 못지않게 세계에 더 알려져야 할 독립운동가”라며 “그분의 정신과 헌신을 우리 국가와 사회가 어떻게 받아들이고 이어 나갈 것인지 생각해보는 계기가 됐으면 한다”고 말했다.



맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr



