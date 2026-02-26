노후 아파트 화재 반복돼도 ‘스프링클러 의무화법’ 제자리

국회 법안 계류… 은마 등 사각지대로

설치 공간 부족·비용 등 현실적 제약

전문가 “간이 스프링클러 검토 필요”

은마아파트 화재 당시 모습. 연합뉴스

스프링클러가 설치되지 않은 노후 건축물에서 화재로 인한 참사가 잇따른 상황에서도 노후 건축물에 대한 스프링클러 설치 의무화 논의는 지지부진하다. 국회에 관련 법안들이 발의됐지만 논의에 속도를 내지 못하면서 구축 아파트나 낡은 숙박시설 등 화재 안전의 사각지대가 방치되고 있다는 지적이 나온다.



25일 국회 의안정보시스템에 따르면 김미애 국민의힘 의원은 스프링클러가 없는 기존 공동주택에도 2년 이내에 스프링클러 설치를 의무화하는 내용을 담은 소방시설법 개정안을 지난해 9월 대표발의했다. 현행법상 6층 이상 신축 건물이나 병원 등에 대해서는 스프링클러 설치가 의무화돼 있지만 지난 24일 화재로 10대 예비고교생 1명이 숨진 은마아파트 같은 구축 아파트는 대상에서 빠져 있다. 구축 아파트 주민들 사이에서는 이번 화재를 계기로 “아무리 소화기를 비치해 놓아도 스프링클러가 없다면 화재 초기 진압에 한계가 있다”는 목소리가 나온다.



지난해 8월 2명이 숨진 마포구 아파트 화재와 2024년 8월 19명의 인명 피해를 일으킨 경기 부천 호텔 화재 당시에도 스프링클러가 없었던 점이 피해를 키운 원인으로 지목됐다. 정치권에서도 스프링클러 설치 의무화를 담은 법안이 속속 발의됐지만 해당 법안은 모두 상임위에 계류된 상태다.



다만 노후 건축물에 스프링클러를 의무적으로 설치하는 데 현실적 제약 요인도 있다. 김 의원이 낸 개정안에 대한 국회 행정안전위 검토보고서에는 “기존 건축물에 스프링클러를 설치하려면 10~20t 규모의 수조와 펌프·배관을 위한 별도 공간 등 최소 25~30㎡의 면적 확보가 필요한데 일부 구축 아파트에서는 이런 공간 확보가 어려울 수 있다”고 지적했다. 소방청은 전국의 모든 공동주택에 스프링클러를 소급 설치할 경우 43조원 넘는 돈이 들 것으로 추산했다. 공하성 우석대 소방방재학과 교수는 “노후 건물에 설치 공간이 부족한 경우 일반 제품의 3분의 2 정도 성능을 내는 간이 스프링클러 설치를 검토해볼 수 있다”고 말했다.



이찬희 기자



