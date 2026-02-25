‘노상원 수첩’ 진상 규명 시험대… ‘재탕 특검’ 불식은 과제
윤석열·김건희 2차 특검 출범
내란·외환 등 17개 의혹 수사
수첩 속 내란모의 정황 밝혀야
윤석열 전 대통령과 김건희 여사 관련 의혹을 수사할 2차 종합특검이 25일 현판식을 열고 공식 출범했다. 3대 특검(내란·김건희·채해병 특검)이 미처 밝히지 못한 의혹을 규명하되 기존 특검 수사를 ‘재탕’한다는 우려를 넘어서는 게 특검의 핵심 과제로 꼽힌다.
권창영 특검은 이날 경기도 과천 특검 사무실 앞에서 현판식을 갖고 “3대 특검이 출범한 이후 많은 성과를 거뒀으나 부족한 점이 있다는 국민의 의사를 반영해 2차 종합특검이 출범하게 됐다”고 밝혔다.
이어 “특별검사제도는 헌법을 수호하고 형사사법제도의 신뢰를 확보하기 위한 ‘헌법의 검(劍)’”이라며 “정치적 중립성과 공정성을 최대한 유지하면서 오로지 법률과 증거가 지시하는 방향에 따라 성역 없이 철저히 수사를 진행할 것”이라고 덧붙였다.
권 특검은 지난 5일 임명된 후 수사준비기간 20일을 꽉 채워 사용했다. 수사의 핵심축이 될 특검보로 권영빈·김정민·김지미·진을종 변호사를 지난 23일 임명했고, 파견검사와 특별수사관 인력도 구성 중이다. 2차 종합특검법에 따라 파견검사 15명, 특별수사관 100명, 파견공무원 130명 등 최대 251명이 투입될 전망이다. 준비기간 20일을 제외한 수사기간은 최장 150일로, 90일간 수사하고 30일씩 두 차례 연장할 수 있다.
특검의 수사대상은 총 17개다. 주요 수사 대상은 내란·외환 사건이 될 전망이다. ‘노상원 수첩’에 담긴 비상계엄 기획·준비 정황, 무장 헬기의 북방한계선(NLL) 위협 비행 등 외환 관련 의혹, 국가기관과 지방자치단체 등의 계엄 동조 의혹 등이 포함됐다. 앞서 권 특검은 지난 6일 “내란 관련 사건이 가장 중요하다고 생각하고 규모도 가장 방대하다”고 밝혔다.
특히 노상원 전 국군정보사령관의 수첩에 적힌 내란 모의 정황을 규명하는 것이 관건이다. 앞서 내란특검은 이 수첩을 토대로 윤 전 대통령 등이 ‘2023년 10월 이전부터 계엄을 준비했다’고 주장했다. 그러나 1심 재판부는 특검 측 공소사실을 받아들이기 어렵다고 판단했다. 2차 특검은 1심 판결문과 기존 수사기록을 검토한 뒤 추가 수사를 이어갈 전망이다.
윤 전 대통령과 김 여사가 2022년 대선을 앞두고 불법 선거캠프를 운영했다는 의혹, 지방선거를 앞두고 정치브로커 명태균·건진법사 전성배 등과 공천 거래를 했다는 의혹도 수사 대상에 올랐다. 김 여사 일가의 양평고속도로 노선 변경 특혜 의혹과 임성근 전 해병대1사단장에 대한 구명로비 의혹도 있다.
법조계 일각에선 3대 특검이 주요 수사를 마무리했고, 핵심 피의자들의 1심 선고도 대부분 나온 만큼 ‘중복 수사’라는 지적도 제기된다. 그러나 권 특검은 사건을 원점에서 다시 들여다보겠다는 입장이다. 그는 “‘제로베이스’에서 다시 검토·평가해 수사할 것이기 때문에 ‘재탕’이란 표현은 부적절하다”고 한 바 있다. 특검은 조만간 3대 특검과 관련 수사가 진행 중인 경찰청 국가수사본부 등을 차례로 방문해 수사 협조를 구할 계획이다.
과천=이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사