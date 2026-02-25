“반도체 끌고 밸류업 민다”… 7000피 이상 내다보는 증권가

장밋빛 전망에도 단기 과열 우려

반도체 편중 구조도 리스크 요인

증가하는 빚투 잠재 위험 요소로



코스피가 초고속 고공행진으로 6000고지를 돌파한 가운데 증권가는 이미 칠천피(코스피 7000)를 바라보고 있다. 반도체 슈퍼사이클(장기 호황)을 앞세운 실적 강세와 정부의 한국 증시 밸류업 입법 뒷받침이 여전히 밝은 전망의 근거다. 단기 급등 피로감과 특정 종목 쏠림에 따른 변동성은 우려 지점이다.





25일 증권가에 따르면 국내외 증권·투자사들은 코스피 목표치를 7000 이상으로 상향하고 있다. 하나증권은 연말 코스피 상단을 7900, 한국투자증권은 7250으로 제시했다. NH투자증권도 코스피 12개월 선행 기준 목표치를 7300으로 올렸다. 글로벌 투자업계에선 JP모건이 코스피 기본 시나리오 목표치를 6000, 강세장 시나리오에서는 7500으로 높였다. 씨티그룹은 연말 코스피 목표치를 7000, 노무라금융투자는 최대 8000선을 제시했다.



이 같은 전망은 반도체 업종의 견고한 상승세에 힘입은 실적과 한국 정부의 3차 상법개정(‘자사주 소각 의무화’), 상속세 및 증여세법 일부 개정 추진(‘주가 누르기 방지법’) 등 입법 드라이브와 시장 구조개선 노력에 기인한다.



단기 과열 우려도 있다. 한지영 키움증권 연구원은 “설 연휴 이후 4거래일간 코스피 8%대 급등을 만든 주요 수급 주체는 금융투자(누적 6조8000억원)”라며 “과거 특정 주체의 수급 쏠림 현상이 심화하면 증시 전반의 변동성이 높아졌다”고 말했다.





반도체 편중 구조도 리스크 요인이다. 이날 종가 기준 삼성전자(우선주 포함)와 SK하이닉스의 코스피 시가총액 비중은 각각 26.34%, 14.46%로 총 40%를 넘어섰다. 코스피 5000을 장중 처음 돌파한 지난달 22일(약 38%)보다 비중이 커졌다. 인공지능(AI) 투자 사이클이 둔화하거나 메모리 가격이 조정되면 지수 전체가 변동성에 노출될 수 있다.



공포지수도 높아지고 있다. 브이코스피(VKOSPI·한국형 변동성지수)는 이날 종가 기준 49.57로 전날보다 3.01% 상승했다. 브이코스피는 코스피200의 옵션 가격을 이용해 옵션 투자자들이 예상하는 주식시장의 미래 변동성을 측정하는 지수다. 한국형 공포지수로 불린다. 30 이상은 변동성이 높은 구간, 40대는 공포 구간이다. 보통 가격이 하락할 때 높아지지만 최근에는 고점 부담과 불안으로 공포심리가 커지고 있다.



변동성 확대에 대비하는 움직임도 늘고 있다. 공매도 대기 자금인 ‘대차 대기 잔고’는 지난 24일 기준 153조131억원으로 사상 처음 150조원을 돌파했다. 지난해 말 110조9229억원에서 두 달도 안 돼 42조원 이상 급등했다. 대차거래는 주식을 빌려 매도(공매도)한 뒤 주가가 하락하면 이를 다시 사들여 주식을 상환하고 차익 실현할 때 활용된다.





빚투(빚내서 투자)도 잠재 위험 요소다. 금융투자협회에 따르면 24일 기준 국내 증시의 신용거래융자 잔고는 31조9602억원이다. 코스피 21조2795억원, 코스닥 10조6806억원이다. 코스피가 장중 첫 5000을 달성했던 지난달 22일 28조9257억원보다 3조원 이상 늘었다. 빚투 증가분은 대부분 코스피에 몰렸다.



다만 단기 고점 피로감에 하락 레버리지 베팅을 하는 것은 주의해야 한다는 지적도 있다. 이효섭 자본시장연구원 선임연구위원은 “단기간 오른 것은 맞지만 실적 측면에서도 한국 시장은 여전히 글로벌 시장 대비 저평가 상태”라고 말했다.



권중혁 기자 green@kmib.co.kr



