한·미 사사건건 삐걱… FTX 두고 韓 “협의 중” 美 “계획대로 실시”

연합 FS연습 공동브리핑서 이견

韓, 북미대화 여건 조성 축소 제안

美, 동맹의 역할 확대 전략과 충돌

DMZ 출입·비행금지구역도 마찰

한국군과 미군이 지난해 3월 20일 한·미 연합훈련인 ‘자유의 방패’(프리덤실드·FS) 연습기간 경기도 연천 비무장지대(DMZ) 인근에서 도하훈련을 진행하고 있다. 연합뉴스

한·미가 한반도 전면전을 가정한 전구(戰區)급 정례 연합연습인 ‘자유의 방패’(프리덤실드·FS)를 다음 달 9~19일 진행한다고 발표했다. 그러나 공동 발표 곳곳엔 민감한 군사 현안을 둘러싼 양국 간 최근 갈등 기류가 고스란히 묻어났다. 특히 우리 군이 축소를 제안한 야외기동훈련(FTX)을 두고 한국 측은 “협의 중”이라고 밝힌 반면, 미국 측은 “계획대로 시행한다”고 강조해 이견을 드러냈다. 이재명정부의 대북 유화 기조와 동맹의 역할을 역내로 확장하려는 도널드 트럼프 행정부 전략의 충돌이 확인됐다는 평가다.



합동참모본부와 주한미군사령부는 25일 공동 브리핑을 통해 11일간의 FS 연습 일정을 공식화했다. 올해 참가 병력은 약 1만8000명으로 지난해와 비슷한 수준이다. 당초 FTX 축소 여부를 둘러싼 이견으로 공동 발표가 미뤄질 수 있다는 관측도 제기됐지만, 브리핑은 예정대로 진행됐다. 최근 여러 군사·외교 현안에서의 한·미 간 파열음을 고려할 때 동맹 균열 우려를 차단하기 위한 것으로 보이지만 핵심 쟁점이 완전히 조율되지 않은 상태에서 조급하게 발표를 강행했다는 해석이 군 안팎에서 제기된다.



병력과 장비의 실제 기동을 포함하는 FTX 훈련인 ‘전사의 방패’(워리어실드·WS)가 대표적이다. 한·미 양국은 “연합연습 기간에 시나리오와 연계된 대한민국 방위에 필수적인 WS를 실시해 실전성과 전투준비태세를 강화하겠다”며 훈련 자체의 실시에는 합의했다.



그러나 규모와 강도를 둘러싼 입장 차는 분명했다. 합참 관계자는 브리핑 직후 “FS 기간 기동훈련은 한·미가 긴밀히 협의 중”이라며 “연합훈련은 연중 균형 있게 시행할 것”이라고 설명했다. 우리 군이 FS 기간 중 FTX를 축소하자는 제안을 지속 제기하겠다는 의도로 풀이된다. 반면 주한미군 관계자는 “실기동 훈련인 WS는 계획대로 진행한다”며 “FS와 WS는 태평양 지역의 주요 연습훈련 중 하나”라고 강조했다.



장도영 합동참모본부 공보실장과 라이언 도널드 주한미군사 공보실장은 25일 국방부 청사에서 올해 FS 연습 일정을 발표했다. 연합뉴스

양국은 FTX 조정 문제 외에 비무장지대(DMZ) 출입 승인 권한, 군사분계선(MDL) 일대 비행금지구역 설정 등을 두고서도 기싸움을 벌이고 있다. 전날에는 제이비어 브런슨 주한미군사령관 겸 한미연합사령관이 한국 군 당국에 사과했다는 보도가 나오자, 주한미군이 이례적으로 심야에 입장을 내고 강하게 반박하기도 했다. 최근의 긴장된 분위기를 방증하는 장면으로 해석된다. 이 같은 양국 간 갈등 기류가 완전히 해소되지 않은 상황에서 FS 일정이 시작되면서 긴장이 지속해서 노출되고 있다.



브런슨 사령관의 일방적인 태도도 문제가 되고 있다. 그는 최근 군사 현안에서 한국 측의 조정 요구에 신중한 입장을 유지하며 유엔사 및 주한미군의 위상과 주도권을 중시하는 태도를 보여왔다. 대표적 사례가 MDL 일대 비행금지구역 설정 문제다. 정부는 9·19 군사합의의 단계적 복원을 추진하며 비행금지구역 설정을 검토하고 있지만 미국은 안보상 우려를 이유로 부정적 입장을 견지하고 있는 것으로 전해졌다. 통일부는 “복원 이후 영향까지 포함해 한·미 국방 당국 간 논의를 계속하고 있다”고 밝혔다. 정부 관계자도 “여러 안보 현안이 복합적으로 얽혀 협상에 영향을 미치고 있다”고 설명했다.



양국 간 쟁점 현안에 대한 온도 차는 전략적 우선순위의 차이에서 비롯된 측면이 크다. 한국 정부는 오는 4월까지 북한과의 대화 모멘텀을 만들기 위해 긴장 관리에 무게를 두는 반면, 미국은 한·미 동맹의 역할을 한반도 방위에 국한하지 않고 중국 견제 등 역내 억제력 강화로까지 확장하려는 기조를 분명히 하고 있다.



실제 이날 FS 성명에는 “도전적 전장 환경 등 현실적 상황을 연습 시나리오에 반영” “전 영역 작전을 포함한 한·미동맹의 연합방위태세 강화” 등 표현도 포함됐다. 주한미군의 역할을 역내 전반으로 확대하려는 미국 측 구상이 반영된 표현으로 해석된다.



특히 전 영역 작전 개념을 전면에 내세운 점은 한·미동맹을 동아시아 안보 질서의 핵심축으로 재정립하려는 전략적 의도가 깔려 있다는 분석도 나온다. 유지훈 한국국방연구원 선임연구위원은 “미군의 인식이 일정 부분 반영된 성명문”이라고 평가했다.



송태화 박준상 기자 alvin@kmib.co.kr



