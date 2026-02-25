금메달 딴 하키팀 불러 쇼처럼 시작한 국정연설

[트럼프 첫 국정연설]



자화자찬 일색에 민주 침묵 응수

흑인 조롱 항의 팻말에 퇴장당해

미국 남자 아이스하키대표팀 선수들이 24일(현지시간) 워싱턴DC 연방의회 의사당 객석에서 동계올림픽 금메달을 목에 걸고 도널드 트럼프 대통령의 국정연설을 듣고 있다. AFP연합뉴스

“미국은 다시 승리하고 있습니다. 우리는 또 이길 겁니다.”



재집권 후 첫 국정연설에 나선 도널드 트럼프 미국 대통령은 24일(현지시간) 연설 서두에서 이처럼 말하며 최근 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 숙적 캐나다를 꺾고 금메달을 딴 남자 하키팀을 등장시켰다. 연설이 시작되고 10여분이 지났을 무렵 트럼프 대통령이 “미국의 승리를 증명할 완벽한 증거가 오늘 밤 이 자리에 있다”고 크게 외치자 남자 하키팀 선수단이 목에 금메달을 걸고 의사당에 입장했다. 여야를 가리지 않고 기립박수가 쏟아지며 분위기가 뜨겁게 달아올랐다.



한 편의 쇼처럼 시작된 연설의 화기애애한 분위기는 오래가지 않았다. 이후 트럼프 대통령은 100분 가까이 상호관세 정책과 강경한 이민 단속 정책 등 자신의 성과를 자화자찬했고 민주당 의원들은 박수를 보내지 않은 채 침묵하거나 도중에 자리를 뜨는 등 항의 뜻을 표했다.



민주당 의원과 트럼프 대통령 간 설전도 벌어졌다. 트럼프 대통령이 이민 단속의 성과를 강조하자 민주당 소속 일한 오마르 미네소타주 하원의원은 “당신은 미국인들을 죽였다”고 소리쳤다. 지난달 미네소타주 미니애폴리스에서 진행된 이민 단속 과정에서 시민 르네 니콜 굿과 알렉스 프레티가 연이어 사망한 사건을 직격한 것이다. 이에 트럼프 대통령은 “당신은 부끄러워해야 한다”고 맞받아쳤다.



앨 그린 민주당 하원의원이 연단으로 이동하는 트럼프 대통령을 향해 ‘흑인은 유인원이 아니다’라고 적힌 팻말을 펼쳐 든 모습. AFP연합뉴스

앞서 같은 당 앨 그린 텍사스주 하원의원이 퇴장당하는 소동도 있었다. 흑인인 그린 의원은 연설이 시작되자마자 자리에서 일어나 ‘흑인은 유인원이 아니다!’라고 적힌 팻말을 들고 있다가 퇴장 조치됐다. 지난 5일 트럼프 대통령이 트루스소셜에 버락 오바마 전 대통령과 미셸 오바마 여사를 유인원으로 묘사한 인종차별적 영상을 게시한 것을 꼬집은 것이다.



지난 20일 상호관세에 대해 위법 판결을 내린 연방대법관들과 트럼프 대통령의 대면에도 관심이 쏠렸다. 위법 의견을 낸 존 로버츠 대법원장, 엘레나 케이건, 에이미 코니 배럿 대법관과 적법 소수의견을 낸 브렛 캐버노 대법관이 나란히 참석했다. 트럼프 대통령은 이들 모두와 악수를 나눈 뒤 별말 없이 연단에 올랐다. 이날 트럼프 대통령은 한국전쟁 영웅이자 전설적인 해군 전투기 조종사인 로이스 윌리엄스 예비역 대령에게 미국 최고 무공훈장인 명예훈장을 수여하며 예우를 갖췄다.



이가현 기자 hyun@kmib.co.kr



