TK 통합 불발에 국힘 ‘텃밭’ 영남권 의원들도 뿔났다

대구시장 출마 유영하 등이 비난

지도부 “민주당 이간계” 해명했지만

국힘 총체적 난국에 빠지는 모양새

장동혁(왼쪽 두 번째) 국민의힘 대표가 25일 국회에서 열린 지역발전 인재 영입 환영식에서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. 이병주 기자

‘장동혁 지도부’를 둘러싼 당 내홍에서 한발 물러서 있었던 국민의힘 영남권 의원들이 지도부 비난 대열에 합류했다. 대구·경북(TK) 행정통합 특별법이 국회 법제사법위원회 문턱에서 불발된 데 따른 것이다.



지도부는 더불어민주당의 이간계라고 해명했지만 보수 텃밭 TK에서 실망 여론이 확산하면서 일부 의원들이 공개 비판에 나섰다. 친한(친한동훈)계 징계, 절윤(윤석열 절연) 문제로 극심한 내분 속 침묵하던 TK에서마저 균열이 나타나며 지도부가 총체적 난국에 빠져드는 모습이다.



6·3 지방선거 대구시장 출마를 선언한 유영하 의원(대구 달서갑)은 25일 “언제부터 우리가 반대한다고 여당이 법안을 보류했던가. 지나가는 개가 웃을 노릇”이라며 “다만 저들에게 빌미를 준 게 그저 안타깝고 기가 막힐 뿐”이라고 밝혔다. 송언석 원내대표 등 원내 지도부에 불만을 드러낸 것이다.



추미애 국회 법제사법위원장이 전날 “TK 통합 (특별법)은 국민의힘 지도부가 반대해 통과시키지 않는다”고 발언한 것이 새 내홍의 단초가 됐다. 대구 지역 의원들의 추궁이 이어지자 송 원내대표는 “TK 지역 의견수렴 절차를 넣어 달라고 했을 뿐 반대하지 않았다”며 사의까지 시사하는 촌극이 벌어졌다. 원내 관계자는 “사의 표명은 우리 의원이 지도부를 믿지 않고 민주당 추 위원장 말만 듣고 항의하는 것에 대한 서운함의 표현”이라고 설명했다.



그러나 송 원내대표 설명 이후에도 공개 반발은 계속됐다. 대구시장에 출마하는 주호영 국회부의장(대구 수성갑)은 “더 뼈아픈 것은 우리 내부의 모습이다. 민주당의 오만한 칼춤에 빌미를 제공한 것은 누구인가”라며 “TK의 전폭적 지지로 세워진 당 지도부가 우리 지역의 명운 걸린 법안을 사수하는 데 이토록 무기력해서야 되겠느냐”고 비판했다.



TK 통합 관련 지역 의원 입장은 아직 명확히 정리되진 않은 상태다. 경북도청 소재지 문제(현재 안동) 등과 맞물리면서 경북 지역 김형동(안동·예천), 박형수(의성·청송·영덕·울진), 임종득(영주·영양·봉화) 의원은 통합에 반대하고 있다. 사태가 확산되자 주 부의장은 “추 위원장과 통화해 TK 의원들의 반대 여론이 줄고 찬성이 압도적이라면 (이번 국회 회기 내) 법안을 처리해주겠다는 답을 받았다”고 말했다. 이어 “당 지도부가 겉으로는 원칙적 찬성을 말하면서도 실질적으로는 반대하는 속내를 보이고 있다”며 “26일 TK 지역구 의원 뜻을 묻겠다는 방침 또한 분열을 조장하는 비겁한 조치다. 질 낮은 정치 행위”라고 직격했다.



한동훈 전 국민의힘 대표는 이날 오후 무소속 출마 가능성이 제기된 대구를 방문했다. 연합뉴스

당 내홍 전선은 점차 넓어지는 양상이다. 이날부터 27일까지 사흘간 대구에 머무는 한동훈 전 대표는 기자들과 만나 “정치인의 명분이 아닌 시민의 기준에서 판단해야 할 문제다. 행정통합의 방향성 자체는 맞다고 본다”며 찬성 입장을 밝혔다. 정치권에선 한 전 대표의 대구 보궐선거 출마 가능성이 거론되고 있다.



이형민 최수진 기자 gilels@kmib.co.kr



