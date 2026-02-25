시사 전체기사

“통일교측, 취임 전 비밀 만남 요구”… 김건희 첫번째 샤넬백 유죄 이유 됐다

입력:2026-02-25 18:48
전성배 1심 판결문 보니

건진법사 전성배씨가 지난달 19일 서울 서초구 안권섭 상설특별검사 사무실에 참고인 신분으로 출석하고 있다. 연합뉴스

‘건진법사’ 전성배씨 1심 판결에서 김건희 여사에게 건네진 첫 번째 샤넬 가방 수수 혐의를 유죄로 인정한 재판부가 통일교 측의 김 여사 비밀 만남 제안을 주된 근거로 삼은 것으로 나타났다.

국민일보가 25일 확보한 전씨 1심 판결문에 따르면 형사33부(재판장 이진관)는 김 여사가 2022년 4월 7일 첫 번째로 받은 802만원 상당의 샤넬 가방이 알선 대가였다고 판단하며 “일반적인 정책 제안이나 공식적으로 논의할 수 있는 의견 표명을 위해서라면 굳이 ‘비밀’ 만남을 제안할 이유가 없어 보인다”고 밝혔다. 윤영호 전 통일교 세계본부장은 샤넬 가방을 건넨 뒤 약 보름 후인 2022년 4월 23일 전씨를 통해 김 여사 측에 비밀 만남을 요구한 바 있다. 당시 윤 전 본부장은 만남을 요청하는 이유에 대해 ‘큰일을 도모하고자 함입니다’라고 전씨에게 메시지를 보냈고, 전씨는 김 여사 비서 이름으로 저장해둔 번호로 ‘윤영호가 취임식 전 여사님께 큰일을 상의할 것이 있다고 뵙기를 요청하는데 비밀리에 만나 보는 게 좋을 것 같다’고 전했다. 재판부는 이 과정을 통일교 현안 청탁을 위한 것으로 판단한 것이다.

그라프 목걸이가 김 여사에게 전달됐는지 알지 못한다는 전씨 주장도 받아들여지지 않았다. 재판부는 “피고인은 목걸이를 전달한 후 윤영호에게 ‘여사님이 놀랐지만 별다른 말씀이 없다’고 했다”며 “이후 2022년 8월 5일쯤 윤영호가 그라프 목걸이 개런티 카드가 뒤늦게 나왔다며 전달할 방법을 물어보자 피고인은 ‘당분간 조심해야 할 듯요’라는 문자를 보내 개런티 카드 전달이 당장은 쉽지 않은 상황임을 알려줬다”고 설명했다. 목걸이가 김 여사에게 전달되지 않았다면 가능하지 않은 대화라는 게 법원의 판단이다.

1심에서 판단이 엇갈린 김 여사 샤넬 가방 수수 혐의는 항소심에서 쟁점이 될 전망이다. 같은 법원 형사27부(재판장 우인성)는 지난달 28일 김 여사가 첫 번째 샤넬 가방을 받은 시점에는 통일교 측 청탁이 없었다고 보고 해당 혐의에 일부 무죄를 선고한 바 있다.

성윤수 윤준식 기자 tigris@kmib.co.kr

