올 시즌 ‘대전’ 주의보

프로축구 K리그 개막 미디어데이

각 팀 경계 대상 1순위로 최다 지목

대전 “우승땐 머리 초록색으로 염색”

디펜딩 챔피언 전북 “새 별 새길 것”

1부 복귀 인천 “홈경기 전승” 약속

25일 서울 서대문구 스위스그랜드호텔에서 열린 2026 K리그 개막 미디어데이에 참가한 각 팀 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 프로축구 K리그 29개 구단이 새 시즌 개막을 앞두고 저마다 당찬 출사표를 던졌다. 연합뉴스

프로축구 K리그가 새 시즌 돌입 채비를 마쳤다. 각 팀의 경계 대상 1순위로 지목된 K리그1 대전하나시티즌은 우승 욕심을 숨기지 않았다. K리그2에서는 ‘이정효표’ 수원 삼성을 향한 견제가 쏟아졌다.



황선홍 대전하나시티즌 감독은 25일 서울 서대문구 스위스그랜드호텔에서 열린 2026 K리그1 개막 미디어데이에서 “지난해 이 자리에서 ‘우리가 K리그 중심으로 가겠다’고 말했는데 오늘 와 보니 중심에 와 있는 것 같다”며 “부담되지만 그 부담이 곧 우리 팀의 무게라고 생각한다. 우승에 도전하겠다”고 출사표를 던졌다.



이날 대전은 올 시즌 우승 후보로 가장 많은 지목을 받았다. 최근 공격적인 투자를 이어온 만큼 올 시즌이 우승 적기라는 평가다. 지난 시즌 준우승에 그친 대전은 브라질 공격수 디오고를 비롯해 엄원상과 루빅손 등을 품으며 전력을 보강했다. 황 감독은 “모두의 예상대로 대전이 우승하겠다”면서 “우승하면 구단 상징색인 초록색으로 머리를 염색하겠다”고 약속했다.



‘디펜딩 챔피언’ 전북 현대 역시 만만치 않다. 새롭게 지휘봉을 잡은 정정용 감독은 “큰 별(우승 10회) 옆에 새로운 별을 새기겠다”고 밝혔다. 전북은 올 시즌 득점왕이 기대되는 모따를 비롯해 오베르단, 김승섭 등을 보강해 2연패에 도전한다. 지난 21일 대전과의 K리그 슈퍼컵에서 우승하며 기분 좋게 출발했다.



내년 미디어데이에서는 앞줄에 앉겠다는 다짐도 나왔다. 이날 각 팀은 지난 시즌 최종 순위 순으로 앞줄부터 자리했다. 김현석 울산HD 감독은 “울산 순서가 이렇게 오래 걸릴 줄 몰랐다. 빨리 올 수 있는 위치로 올라가겠다”고 말했다. 무너진 명가를 다시 세워야 하는 그는 “기울어진 항공모함이었는데 수평을 찾아가고 있다. 여기에 전투기만 올리면 다시 어마어마해질 것”이라고 덧붙였다.



강등 1년 만에 1부로 복귀한 인천 유나이티드의 윤정환 감독은 “동계훈련 중 선수들에게 올해 목표를 물었더니 우승 이야기를 하더라”며 “홈경기는 전승을 거두겠다”고 약속했다. 창단 후 처음으로 K리그1 무대를 밟은 부천FC의 이영민 감독은 “잔류를 꼭 해내겠다”고 다짐했다. 이에 부천 팬은 ‘믿는다 가자!’고 적은 종이를 높이 들어 올리며 화답했다.



어느 때보다 승격의 문이 활짝 열린 K리그2에선 긴장감이 더욱 높았다. 특히 K리그1 광주FC를 떠나 수원 삼성 지휘봉을 잡은 이정효 감독에게 관심이 집중됐다. 강등 3시즌 만의 승격을 노리는 이 감독은 “내 기대가 더 크다. 부담감을 느낄 시간조차 없을 정도로 시간을 쪼개가며 몰두하고 있다”며 “도전하는 자세로 더 용감하게 임한다면 좋은 결과가 있을 것”이라고 말했다.



정신영 기자 spirit@kmib.co.kr



