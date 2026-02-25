“핵 포기 언급 없어”… 트럼프, 협상 전 이란에 고강도 압박

“외교 선호하나 미국 결의 의심 말라”

WP “美, 높은 강도의 장기전도 가능”

이란 외무 “합의 손 닿을 만큼 가까워”

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 워싱턴DC 연방의회 의사당에서 2기 첫 국정연설을 하고 있다. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 국정연설에서 이란을 향해 “아직 핵무기 포기 의사를 전해 듣지 못했다”며 군사력 사용 가능성을 거듭 경고했다. 최근 유화적 신호를 보내는 이란을 벼랑 끝까지 몰아세워 협상력을 높이겠다는 의도로 보인다. 다만 26일 스위스 제네바에서 열리는 미국과 이란의 3차 핵 협상이 최종 결렬되면 양국의 군사적 대치가 고강도 장기전으로 넘어갈 수 있다는 우려가 나온다.



트럼프 대통령은 이날 국정연설에서 지난해 6월 이란 핵시설 3곳에 벙커버스터를 투하한 ‘미드나이트 해머’(한밤의 망치) 작전을 거론하며 “당시 이란 핵무기 프로그램을 완전히 파괴했다. 수십년간 미국의 정책은 이란의 핵무기 보유를 허용하지 않는 것이었다”고 밝혔다. 이어 “이란은 ‘무엇도 시도하지 말라’는 우리의 경고를 무시했다”며 “이란은 (핵무기 개발을) 다시 시작하려 한다. 지금도 사악한 야망을 추구하고 있다”고 비판했다.



또 “우리는 그들(이란)과 협상하고 있다. 그들은 타결을 원하지만 우리는 ‘절대로 핵무기를 보유하지 않겠다’는 비밀의 말을 아직 전해 듣지 못했다”며 “내가 이 문제를 외교로 해결하는 것을 선호해도 이것 하나만큼은 분명하다. 나는 세계 최대 테러 지원국의 핵무기 보유를 절대로 허용하지 않겠다는 것이다. 미국의 결의를 의심하지 말라”고 경고했다.



트럼프 대통령의 강경 발언은 ‘제네바 담판’을 유리하게 끌고 갈 목적으로 보이지만 한편으로는 항공모함과 전투기로 이란을 포위한 상황에서 언제든 침공을 결단할 수 있다는 신호로 해석된다. 워싱턴포스트(WP)에 따르면 미군은 유럽·중동 전역에 150대 이상 전투기를 배치했다. 데이나 스트롤 전 미 국방부 부차관보는 WP에 “군사력이 대규모로 집결했다는 것은 트럼프 대통령이 무엇이든 단행할 수 있다는 의미”라며 “높은 강도의 장기전도 가능하다”고 말했다.



공포감이 높아진 이란 수도 테헤란에선 주민들이 가방을 싸며 탈출 계획을 세우거나 비상용 발전기를 구입하고 있다고 뉴욕타임스는 전했다. 테헤란 시내 대학가에는 지난해 12월 시작된 반정부 시위를 이어가는 집회가 나흘째 이어졌으며 일부 학생이 국기를 불태우는 모습도 포착됐다. 트럼프 대통령은 이란 내부 동요를 부추기고 군사적 압박의 정당성을 확보하려는 듯 이날 연설에서 “(이란 정부가) 최소 3만2000명의 시위대를 살해한 것으로 보인다. 총살하거나 교수형에 처했다”고 주장했다. 다만 WP는 “검증되지 않은 숫자”라고 지적했다.



이란은 ‘핵 포기’ 카드까지 꺼내 들어 미국을 설득하고 있다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 엑스에 “합의가 손에 닿을 만큼 가까운 곳에 있다”며 “외교적 노력이 우선시돼야 가능하다”고 밝혔다. 그는 “이란은 어떤 경우에도 핵무기를 개발하지 않을 것”이라며 “공정한 합의를 이루겠다는 결의를 안고 제네바에서 회담하겠다”고 강조했다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



