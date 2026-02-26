저출생 바닥 찍었나… 작년 합계출산율 4년 만에 0.80명 회복

지난해 출생아 수 25만4500명

증가 규모로는 15년 만에 최대

결혼·출산 인식 변화 등 영향



지난해 합계출산율이 4년 만에 0.8명대로 올라섰다. 2년 연속 반등세가 이어지면서 저출생 흐름이 사실상 ‘바닥을 찍었다’는 평가다. 분명한 반등 신호로 보이지만 여전히 합계출산율을 1.0명 이상으로 올리기는 쉽지 않다는 전망이 지배적이다. 근본적인 정책 전환이 필요하다는 지적이 나온다.



국가데이터처가 25일 발표한 ‘2025년 출생·사망 통계’에 따르면 지난해 출생아 수는 25만4500명으로 전년보다 1만6100명(6.8%) 증가했다. 증가율 기준으론 2007년(10.0%) 이후 가장 높다. 증가 규모 기준으론 2010년(2만5000명) 이후 최대다. 합계출산율은 0.8명으로 0.05명 상승했고, 인구 1000명당 출생아 수를 뜻하는 조출생률도 5.0명으로 0.3명 늘었다. 합계출산율은 여성 한 명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 자녀 수다.





한 사회의 인구 규모가 장기적으로 유지되기 위해서는 약 2.1명이 필요하다고 여겨진다. 2023년 기준 경제협력개발기구(OECD) 38개 회원국의 평균 합계출산율은 1.43명이었다. 0명대는 한국이 유일하다. 한국의 합계출산율은 2018년 처음 1명 아래로 떨어진 뒤 2023년 최저치인 0.72명까지 낮아졌다가 2024년 0.75명으로 반등했다.



반등의 배경으로는 코로나19 이후 혼인 증가, 30대 초반 인구 증가, 결혼·출산에 대한 인식 변화 등이 복합적으로 작용한 것으로 분석된다. 주 출산 연령인 30대 초반 인구는 2021년 이후 증가세를 보였다. 최근 3년간 혼인 건수도 1.0→14.8→8.9%로 증가하며 회복 흐름을 이어가고 있다.



인구 효과만으로는 설명하기 어려운 측면이 있다. 30대 후반 인구는 감소하고 있음에도 이 연령대 합계출산율은 오르고 있어서다. 따라서 사회적 인식 변화가 작용했을 가능성이 제기된다. 박현정 국가데이터처 인구동향과장은 “출산에 관한 인식 변화도 있었다”며 “2년마다 하는 사회조사에서 결혼 후 출산에 관한 긍정 답변이 2024년에 2년 전보다 3.1% 포인트 늘었다. 비혼 출산 의사도 2.5% 포인트 증가했다”고 설명했다.



정부 정책도 출산율 반등에 영향을 준 요인으로 꼽힌다. 홍석철 서울대 경제학부 교수는 “최근 3년 사이 가장 큰 변화는 일·가정 양립 정책의 개선”이라며 “육아휴직급여 상한 인상, 남성 육아휴직 확대, 신생아 특례대출 등의 정책이 체감도 높은 정책이었다”고 평가했다.



난임 지원 확대 역시 고령 출산 증가와 맞물려 일정 부분 역할을 한 것으로 분석된다. 지난해 35세 이상 고령 산모 출생 비중은 37.3%로, 전체 출생아 10명 중 약 4명이 고령 산모에게서 태어났다. 이는 1981년 통계 작성 이래 최고 수준이다. 엄마의 평균 출산 연령도 33.8세로 1년 전보다 0.2세 늘었다.



그럼에도 현재 정책만으로는 합계출산율 1명대 도약이 쉽지 않다는 지적이 나온다. 청년들이 결혼과 출산을 결심할 수 있도록 안정적인 일자리와 소득 기반 등 전반적인 사회·경제적 여건이 뒷받침돼야 한다는 것이다. 홍 교수는 “지금 정책은 주로 출산·육아에 필요한 부대 비용을 낮추는 데 초점이 맞춰져 있다”며 “청년 고용 불안, 대기업·중소기업 간 격차, 안정적 일자리 부족 같은 구조적 문제를 해소하지 않으면 출산율 반등이 이어진다고 장담하기 어렵다”고 말했다.



세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경제부 이누리 기자 nuri@kmib.co.kr 282 응원 하기 국민일보 경제부 이누리입니다 지난해 합계출산율이 4년 만에 0.8명대로 올라섰다. 2년 연속 반등세가 이어지면서 저출생 흐름이 사실상 ‘바닥을 찍었다’는 평가다. 분명한 반등 신호로 보이지만 여전히 합계출산율을 1.0명 이상으로 올리기는 쉽지 않다는 전망이 지배적이다. 근본적인 정책 전환이 필요하다는 지적이 나온다.국가데이터처가 25일 발표한 ‘2025년 출생·사망 통계’에 따르면 지난해 출생아 수는 25만4500명으로 전년보다 1만6100명(6.8%) 증가했다. 증가율 기준으론 2007년(10.0%) 이후 가장 높다. 증가 규모 기준으론 2010년(2만5000명) 이후 최대다. 합계출산율은 0.8명으로 0.05명 상승했고, 인구 1000명당 출생아 수를 뜻하는 조출생률도 5.0명으로 0.3명 늘었다. 합계출산율은 여성 한 명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 자녀 수다.한 사회의 인구 규모가 장기적으로 유지되기 위해서는 약 2.1명이 필요하다고 여겨진다. 2023년 기준 경제협력개발기구(OECD) 38개 회원국의 평균 합계출산율은 1.43명이었다. 0명대는 한국이 유일하다. 한국의 합계출산율은 2018년 처음 1명 아래로 떨어진 뒤 2023년 최저치인 0.72명까지 낮아졌다가 2024년 0.75명으로 반등했다.반등의 배경으로는 코로나19 이후 혼인 증가, 30대 초반 인구 증가, 결혼·출산에 대한 인식 변화 등이 복합적으로 작용한 것으로 분석된다. 주 출산 연령인 30대 초반 인구는 2021년 이후 증가세를 보였다. 최근 3년간 혼인 건수도 1.0→14.8→8.9%로 증가하며 회복 흐름을 이어가고 있다.인구 효과만으로는 설명하기 어려운 측면이 있다. 30대 후반 인구는 감소하고 있음에도 이 연령대 합계출산율은 오르고 있어서다. 따라서 사회적 인식 변화가 작용했을 가능성이 제기된다. 박현정 국가데이터처 인구동향과장은 “출산에 관한 인식 변화도 있었다”며 “2년마다 하는 사회조사에서 결혼 후 출산에 관한 긍정 답변이 2024년에 2년 전보다 3.1% 포인트 늘었다. 비혼 출산 의사도 2.5% 포인트 증가했다”고 설명했다.정부 정책도 출산율 반등에 영향을 준 요인으로 꼽힌다. 홍석철 서울대 경제학부 교수는 “최근 3년 사이 가장 큰 변화는 일·가정 양립 정책의 개선”이라며 “육아휴직급여 상한 인상, 남성 육아휴직 확대, 신생아 특례대출 등의 정책이 체감도 높은 정책이었다”고 평가했다.난임 지원 확대 역시 고령 출산 증가와 맞물려 일정 부분 역할을 한 것으로 분석된다. 지난해 35세 이상 고령 산모 출생 비중은 37.3%로, 전체 출생아 10명 중 약 4명이 고령 산모에게서 태어났다. 이는 1981년 통계 작성 이래 최고 수준이다. 엄마의 평균 출산 연령도 33.8세로 1년 전보다 0.2세 늘었다.그럼에도 현재 정책만으로는 합계출산율 1명대 도약이 쉽지 않다는 지적이 나온다. 청년들이 결혼과 출산을 결심할 수 있도록 안정적인 일자리와 소득 기반 등 전반적인 사회·경제적 여건이 뒷받침돼야 한다는 것이다. 홍 교수는 “지금 정책은 주로 출산·육아에 필요한 부대 비용을 낮추는 데 초점이 맞춰져 있다”며 “청년 고용 불안, 대기업·중소기업 간 격차, 안정적 일자리 부족 같은 구조적 문제를 해소하지 않으면 출산율 반등이 이어진다고 장담하기 어렵다”고 말했다.세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지