재계, 3차 상법 개정안 통과에 “경영권 방어 수단 등 보완을”
“존중” 입장문 발표했지만 우려 커
사업 재편·자본 운용 위축 등 거론
기업들의 자사주 소각을 의무화하는 3차 상법 개정안이 25일 국회 본회의를 통과하면서 재계의 시름은 더욱 깊어지고 있다. 지난 1·2차 상법 개정이 대주주 견제 장치 확대에 무게를 뒀다면, 3차 개정은 경영권 방어 체계 전반을 약화시킬 수 있다는 점에서 기업들의 우려가 크다. 재계는 기업의 경영권 방어수단과 비자발적 자사주 처리 방안에 대한 보완이 필요하다는 목소리를 내고 있다.
더불어민주당 주도로 국회 본회의를 통과한 3차 상법 개정안은 회사가 자사주를 취득할 경우 1년 이내 소각하는 것을 원칙으로 하는 내용이 핵심이다. 기존에 보유 중인 자사주는 법 시행일로부터 1년 6개월 안에 소각해야 한다. 정부·여당은 지배구조의 투명성을 높이고 주주환원을 제도화해 이른바 ‘코리아 디스카운트’를 해소하겠다는 입장이다.
반면 재계는 3차 상법 개정이 통과되면 중소·벤처기업 중심으로 소위 ‘기업사냥꾼’의 적대적 인수합병(M&A)이나 행동주의 펀드 공격에 노출될 수 있다고 우려해왔다. 기업들은 그동안 신사업 투자나 재무구조 개선, 전략적 제휴 등을 위해 자사주를 활용해 왔는데, 소각 의무화로 이러한 자본 운용 전략이 위축될 수 있다는 지적도 나왔다.
특히 합병이나 구조개편 과정에서 비자발적으로 취득한 자사주까지 일률적으로 소각하도록 한 것은 ‘자기주식을 특정주주에 유리하게 임의로 활용하는 행위 방지’라는 입법 취지와 맞지 않을 뿐아니라 산업 재편을 저해할 수 있다는 게 재계의 주장이다. 산업 구조조정, M&A 과정에서 발생한 자사주까지 강제로 소각하면 사업 재편 속도가 늦어지고 산업 경쟁력 저하로 이어질 수 있다는 논리다. 아울러 자사주 소각 의무화로 기업이 자사주를 취득할 필요성이 줄어들면 오히려 주가부양 효과가 사라진다는 의견도 있다.
한국경제인협회는 이상호 경제본부장 명의로 입장문을 내고 “상법 개정안의 국회 본회의 통과를 존중한다”면서도 “이번 개정이 주주가치 제고와 자본시장 선진화에 기여할 수 있도록 M&A 등의 과정에서 취득한 특정 목적 자사주 문제는 향후 추가 논의를 통해 보완되길 기대한다”고 밝혔다.
한경협은 또 “주주환원을 위해 기업 실적 확대가 긴요한 만큼, 국회는 경영활력 제고를 위한 규제 개선에도 속도를 내주기 바란다”고 덧붙였다. 국민의힘은 지난달 신주인수선택권(포이즌필)과 차등의결권 등 경영권 침해 시도에 대응할 수 있는 제도 도입을 담은 상법 개정안을 발의한 상태다.
