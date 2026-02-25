[현장기자] ‘용두사미’된 역대 최다 규모 보조금 부정수급 적발
신준섭 경제부 기자
출범 후 2개월째 장관 공석 상태인 기획예산처의 가장 큰 고민은 ‘존재감 과시’ 같다. 이 조급함이 단적으로 드러나는 곳은 부처 공식 소통 창구인 보도자료다. 기획처는 25일 ‘역대 최다 규모 보조금 부정수급 적발’이란 자료를 냈다. 2024년 7~12월 국고로 집행한 보조사업 전수조사 결과 992건 667억7000만원 규모 부정수급을 적발했다는 내용이다.
외견상으로는 이상 없는 자료지만 발표 과정을 보면 혼선이 읽힌다. 지난 23일까지만 해도 역대 최다 건수 적발이라는 성과를 강조하면서 24일 담당 국장 주재 사전 브리핑까지 예고했었다. 들으면 놀랄 만한 사례도 있다고 예고편도 살짝 흘렸다. 하지만 불과 하루도 지나지 않아 사전 브리핑은 취소됐고, 당초 포함된다던 부정수급 사례도 삭제됐다. 아직 불법으로 확정되지 않은 사안을 공표하는 일이 부담스럽다는 단서가 달렸다. 종합하자면 내부적으로도 정제되지 않은 발표 방향을 예고했다가 취소한 셈이다. 실제 부정수급 사례를 포함해 발표했던 지난해 3월보다 발표 일정을 앞당기다 보니 혼선이 빚어진 거 아닌가 하는 평가도 뒤따른다.
예외적인 사례로 치부하기가 힘들다. 기획처는 지난달부터 기획재정부 시절에는 발표한 적 없었던 해외재정동향 보도자료를 내놓기 시작했다. 다양한 정보를 전달한다는 측면에서야 바람직한 일이다. 하지만 내용이 문제다. 이달 보도자료(2월 해외재정동향)를 보면 ‘연금 개혁 미비와 감세 정책으로 신용등급이 강등한 해외 사례’를 전면에 내세웠다. 이재명 대통령의 지속가능한 연금 개혁 공약과 부동산 보유세 증세 기조를 감안한 여론 파악용 아니냐는 의혹을 받기에 충분하다. 보도자료 발표 직후 정부가 기초연금 차등 지급을 검토한다는 기사가 나온 것이 우연의 일치일까. 기획처 관계자는 “의도가 없다”지만 최소한 존재감 과시에 대한 조급증이 없다고 보기만은 힘들어 보인다.
수장 공백이 부른 상황 아니냐는 분석이 나온다. 이 의견에 동의한다. 다만 아무리 급하더라도 ‘이혜훈 시즌2’는 지양했으면 하는 바람이다.
