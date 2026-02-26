6거래일 매도 외국인 ‘살까’… 한도 꽉 찬 국민연금 ‘팔까’
국내 증시 큰손들 향후 행보는
코스피지수가 6000을 돌파하면서 국내 증시의 큰손으로 꼽히는 외국인과 국민연금의 향후 행보에도 관심이 집중된다. 단기 급등에 따른 차익 실현 압력이 커지는 상황에서 외국인의 매도 흐름이 멈출지가 관건이다. 여기에 국민연금의 운용 기조와 포트폴리오 리밸런싱 여부 역시 추가 상승 랠리의 분기점이 될 수 있다는 평가가 나온다.
25일 한국거래소에 따르면 이날 유가증권시장에서 외국인은 1조2000억원 넘는 물량을 순매도하며 6거래일 연속 ‘팔자’를 이어갔다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스가 포함된 전기·전자 업종에서 매도 규모가 두드러졌다. 반면 기관과 개인은 순매수에 나섰다. 연기금도 제한적이지만 매수 우위를 보이며 외국인의 매물을 일부 받아내는 모습이었다.
연초 이후 누적 기준으로 보면 외국인의 매도 흐름은 보다 분명하다. 외국인은 올해 들어 국내 증시에서 11조원 넘는 순매도를 기록했다. 연기금 역시 누적 기준으로는 2조원대 순매도를 보였다. 코스피 급등으로 국내 주식 평가액이 빠르게 불어나면서 자산 배분 비중을 조정하는 성격의 매도가 일부 반영된 것으로 풀이된다.
다만 연기금의 매도 압력이 구조적으로 확대될 가능성은 제한적이다. 국민연금 기금운용위원회는 지난달 26일 올해 국내 주식 목표 비중을 기존 14.4%에서 14.9%로 0.5% 포인트 상향 조정했다. 이후 코스피지수는 약 22.9% 급등했다. 현재 국민연금의 실제 국내 주식 투자 비중이 정책상 허용 범위를 일시적으로 넘어섰을 가능성도 제기된다.
국민연금이 기계적으로 주식을 파는 리밸런싱에 나설 여지도 크지 않다. 기금위가 지난달 심의·의결한 ‘국민연금기금 포트폴리오 개선 방안’에서 리밸런싱을 한시 유예하기로 결정했기 때문이다. 단기적으로 연기금 매도가 상승장을 제약할 가능성은 제한적이라는 분석이 나온다.
외국인 수급은 여전히 변수다. 원·달러 환율이 안정되고 글로벌 위험자산 선호 심리가 회복될 경우 외국인 자금이 다시 국내 증시로 유입될 여지가 있다. 반대로 미국 증시 조정이나 지정학적 리스크가 부각될 경우 외국인 매도 기조가 더 길어질 가능성도 배제하기 어렵다.
