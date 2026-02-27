환갑 맞은 창비 “시대에 걸맞은 K담론 거점 역할”
군사정권하 비판적 목소리 대변
정체성 유지하며 시대정신 제시
계간 창작과비평이 첫선을 보인 것은 1966년 1월이었다. 132쪽 분량의 작은 책자 형식으로 정가는 70원이었다. 모두 9만원(당시 사립대 등록금이 3만원 정도)을 들여 2000부를 찍었다. 신구문화사와 일조각 등 큰 출판사에서 더부살이하다 1969년에야 독립된 잡지사로 면모를 갖추고, 1974년에는 도서출판 창작과비평사도 창립했다. 비판적 지성의 목소리를 내던 잡지는 군사정권하에서 1980년 폐간과 1985년 출판사 등록 취소 등의 곡절도 겪었다. 1987년 6월 민주화운동에 힘입어 1988년 복간과 출판사 명의 회복을 거쳐 최근 60주년 기념호(2026년 봄호)가 발간됐다. 2026년 봄호 기준 계간 창비는 9000부를 발행했다. 정기구독자는 종이구독자 7500명, 전자구독자 2500명으로 총 1만명이다.
올해로 창간 60주년을 맞은 계간 창비의 이남주 편집주간은 최근 기자간담회에서 창비의 새 편집 방향으로 ‘K담론의 거점’으로서 역할 강화를 제시했다. 이 주간은 “한반도가 시대의 전환기에 중요한 역할을 할 수 있는 위치에 와 있다는 것이 시대적 상황에 대한 평가”라며 “그동안 축적된 실천적·사상적 자원을 K담론이란 이름으로 정리해 문제를 해결하는 방법을 찾아가는 데 기여하고자 한다”고 강조했다.
창비는 앞서 2024년 시작한 연속기획 ‘K담론을 모색한다’를 통해 다산과 유교적 근대성론, 김대중 사상과 K민주주의 등 총 8회에 걸쳐 K담론을 제시해 왔다. 2026년 봄호 특집으로 기존 연재를 이어가면서 한국 사상계의 인물, 사건, 담론 등 다양한 방식으로 논의를 발전시켜 K담론의 개발과 확산에 주력할 방침이다. 또 ‘한국문학과 K사상의 가능성’을 주제로 기획연재도 시작한다. 창비는 K담론의 거점 역할 외에도 생생한 글쓰기로 현장성 문학성 강화, 독자와의 소통 다양화, 비판적 종합지로서의 정체성 유지라는 네 가지 편집 방향을 발표했다.
60주년을 맞아 출판사 창비는 최근 10억원을 출연해 재단법인 창비문화재단을 설립했다. 초대 이사장은 소설가 현기영이다. 재단은 기존에 출판사 창비가 해왔던 만해문학상, 백석문학상, 신동엽문학상 등 문학상 사업과 사회담론 및 출판 관련 연구, 각종 사회공헌 프로젝트를 수행하게 된다.
