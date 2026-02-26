석유화학 구조개편 ‘1호’ 승인… HD현대·롯데, 대산 공장 합친다
롯데케미칼 NCC 3년간 가동 중단
정부, 총 2.1억 맞춤형 패키지 지원
여수·울산 산단 후속 재편도 주목
중국발 공급과잉과 글로벌 수요 부진 등으로 벼랑 끝에 선 국내 석유화학 업계의 첫 구조개편안인 ‘대산 1호 프로젝트’가 정부 승인을 받았다. HD현대오일뱅크와 롯데케미칼이 6000억원씩 출자해 신설법인을 만들고 롯데케미칼의 에틸렌 생산 시설 가동을 중단하는 게 골자다. 정부는 2조1000억원 이상의 지원 패키지를 가동해 사업재편을 뒷받침한다. 대산 1호를 기점으로 전남 여수, 울산 등 다른 산업단지에서 진행 중인 사업 재편 논의에도 탄력이 붙을 지 주목된다.
정부는 25일 경제관계장관회의 겸 산업경쟁력강화 관계장관회의를 열고 HD현대케미칼과 롯데케미칼의 대산 사업장을 통합하는 내용의 대산 1호 프로젝트 사업재편 계획을 최종 승인했다. 정부가 지난해 8월 제시한 석화산업 경쟁력 강화 로드맵의 첫 번째 사업재편 승인 사례다.
양사는 오는 9월 신설 통합법인 출범을 목표로 통폐합 작업에 들어간다. 롯데케미칼은 대산 사업장을 물적 분할한 뒤 HD현대케미칼과 합병해 설비를 통합 운영한다. HD현대케미칼 주주인 HD현대오일뱅크와 롯데케미칼은 신설법인 재무개선 용도로 각각 6000억원씩 총 1조2000억원을 출자한다. 신설법인 지분은 5대 5로 나눠 갖는다. 롯데케미칼은 110만t 규모의 나프타분해시설(NCC) 가동을 3년간 중단한다. 이를 통해 기존 195만t 규모의 에틸렌 생산 능력을 85만t으로 낮추는 것이다. 이는 정부가 정한 에틸렌 감축 목표치(370만t)의 30%에 해당된다.
양사는 서로 중복되거나 적자인 설비 가동을 중단하기로 해 공급 과잉 완화와 생산효율성 향상을 기대할 수 있다. 또 HD현대케미칼이 보유한 정유시설을 활용하면 원료공급, 생산, 판매로 이어지는 수직계열화로 운영 효율을 높일 수 있을 것으로 보인다. 양사는 고탄성 경량소재, 이차전지 핵심소재 등 고부가·친환경 중심으로 포트폴리오를 전환할 계획이다.
정부는 금융 세제 인허가 등 총 2조1000억원 규모의 맞춤형 지원 패키지를 의결했다. 우선 산업은행 등 채권 금융기관 중심으로 최대 2조원을 지원한다. 기존 대출 1조원은 영구채로 전환하고 설비 통합과 고부가·친환경 제품 포트폴리오 전환을 위해 최대 1조원을 새로 투입하는 방식이다. 사업재편 기간인 3년간 7조9000억원 규모의 협약 채무 상환도 유예한다. 이와 함께 통합법인 신설 과정에서 발생할 취득세 및 등록면허세를 75~100% 감면하고 과세 이연·이월결손금 공제 한도 확대 등으로 법인세 부담을 낮춰준다. 또 대산 석화 단지를 분산에너지 특구로 지정해 한국전력공사 대비 4~5% 저렴한 전기요금을 적용한다. 열(스팀) 중복공급 금지 규정도 한시 완화하기로 했다.
김정관 산업통상부 장관은 서울 서초구 대한무역투자진흥공사(코트라)에서 석화 업계와 간담회를 갖고 “오늘의 성과가 최종 목적지는 아니다”며 “승인된 계획이 실질적인 성과로 이어지도록 함께 노력해야 한다”고 강조했다. 또 “석화 산업 구조개편은 모든 산단의 프로젝트가 성사돼야 성공할 수 있는 만큼 후속 프로젝트도 신속하게 진행할 수 있도록 기업과 적극 소통해 나가겠다”고 말했다.
앞서 정부는 지난해 8월 석화 산업 재도약 추진 방향을 발표하면서 여수·대산·울산 등 석화 산단을 중심으로 각 기업에 NCC 생산량 감축을 주축으로 한 사업 재편안을 제출하라고 요구했다. 기업들의 자구 노력이 있어야 정부도 지원하겠다는 취지였다. HD현대케미칼·롯데케미칼은 같은 해 11월 가장 먼저 사업재편계획서를 제출했다. 이후 산업부 예비검토 및 사업재편심의위 심의를 거쳐 약 3개월 만에 최종 승인이 난 것이다.
여수와 울산 산단에서도 사업재편 논의가 진행 중이지만 대산 만큼 속도를 내지 못하는 상황이다. 에틸렌 생산량이 가장 많은 여수 산단에선 여천NCC·LG화학·롯데케미칼·GS칼텍스가, 울산에선 대한유화·SK지오센트릭·에쓰오일이 협상을 진행 중이다. 여수는 대산보다 기업 수가 많고 이해관계도 보다 복잡하게 얽혀 있어 조율이 쉽지 않은 것으로 전해졌다.
한국산업은행은 25일 구조혁신 지원 협약에 따라 채권금융기관회의를 열고 대산 1호 프로젝트를 논의했다. 기존 롯데케미칼의 대산 공장 인력은 통합HD케미칼이 그대로 승계하게 된다.
권지혜 박성영 기자, 세종=양민철 기자 jhk@kmib.co.kr
