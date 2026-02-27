일왕도 탐냈다는 매국노 이완용의 글씨를 보니…

[책과 길]

나는 이완용의 글씨가 궁금했다

강민경 지음

푸른역사, 288쪽, 2만2000원



일당 이완용은 매국노라는 꼬리표가 붙어 있지만 당대 조선과 일본에서 ‘명필’로 칭송받던 인물이다. 일왕조차 탐냈다는 그의 글씨는 과연 예술적 경지에 오른 것이었을까. 저자는 개인적 호기심에서 출발해 이완용의 필적을 둘러싼 평판의 거품과 그 속에 감춰진 근대 서화계의 그늘을 집요하게 추적한다.



저자는 이완용이 즐겨 쓴 글씨들을 꼼꼼히 분석하며 그의 필치가 예쁘긴 하나 절박함이나 독창성이 부족하다고 평가한다. 다시 말하면 예술적 성취보다는 권세의 징표로 그의 글씨를 소유하려 했던 당대인들의 욕망으로 확대 재생산된 평판일 가능성이 높다는 것이다. 특히 논란이 분분한 ‘독립문 편액’의 작성설에 대해서도 이완용과 김가진의 필획을 과학적으로 비교 분석하며 객관적인 시각을 유지한다.



저자는 근대 서화계의 형성과 조선미술전람회의 막전막후, 그리고 자산가로서의 이완용의 면모까지 입체적으로 조명한다. 철저한 사료 검증과 흥미로운 일화를 결합해 한 인물의 평판이 권력과 결탁해 어떻게 역사에 남겨졌는지를 보여주는 흥미로운 역사 교양서다.



맹경환 선임기자



