주주 이익 강화… ‘경영권 방어’ 과제로… 민주, 후속 ‘주가 누르기 방지법’ 추진

자사주 소각 의무화 ‘상법개정안’ 통과

與, 후속 ‘주가 누르기 방지법’도 추진

‘자사주 소각 의무화’를 핵심으로 한 3차 상법 개정안이 25일 국회 본회의에서 가결되는 동안 국민의힘 의원들 의석이 텅 비어 있다. 국민의힘은 법안을 반대하며 표결에 불참했다. 이병주 기자

앞으로는 자사주를 활용해 지배주주 경영권을 방어할 수 없게 된다. 기업이 보유한 자사주의 원칙적 소각을 의무화하는 ‘3차 상법개정안’이 25일 국회 본회의를 통과했기 때문이다. 자사주를 소각하면 발행 주식 수를 줄여 주당순이익(EPS)을 증가시킨다. 배당과 함께 대표적인 주주환원 정책으로 자리 잡을 수 있을지 시장의 기대감이 커지고 있다. 이날 증시에서 자사주 소각 수혜주 주가는 동반 급등했다.



더불어민주당 주도로 국회 본회의를 통과한 3차 상법개정안은 ‘자사주 소각 의무화’로 요약된다. 회사가 자사주를 취득할 경우 1년 이내 소각하는 것을 원칙으로 하는 내용이 개정안의 핵심이다. 이를 위반하면 이사 개인에게 5000만원 이하의 과태료를 부과한다. 법 시행 전 회사가 보유하고 있던 자사주는 1년6개월 이내 소각하도록 했다.



예외 규정도 있다. 임직원 보상과 우리사주 제도 시행 등 일정한 사유가 인정돼 이사 전원이 서명·날인한 보유 처분 계획을 매년 주총에서 승인받는 경우다. KT처럼 외국인 투자 등이 제한되는 회사의 경우에는 법령준수를 위해 필요한 범위 내 자기주식을 시행일로부터 3년 이내 원칙적으로 처분하게 한다.



자사주 소각을 의무화하는 것은 유독 국내에서 이를 악용하는 기업이 많아서다. 자사주는 의결권이 없지만 제3자에게 넘기면 의결권이 살아나 회삿돈으로 최대주주의 우호지분을 만들 수 있다. 전체 지분의 10~20%를 보유한 최대주주라도 회사를 통해 자사주를 확보하면 나머지 주주들의 견제 없이 안정적으로 경영권을 지킬 수 있다. 소액주주의 이익과는 무관한 지점이다. 미국 등 선진시장에서 자사주를 매입과 동시에 곧바로 소각하는 것과는 큰 차이다. 자사주 소각 의무화로 코리아 디스카운트(한국증시 저평가)가 일정 부분 해소될 것으로 전망된다.



이날 증시에서 자사주 보유 비중이 두 자릿수 이상인 삼성생명(9.82%)과 미래에셋증권(8.64%) 등이 급등했다. 미래에셋증권은 전날 이사회를 통해 자사주 소각을 포함해 역대 최대 규모인 6354억원 수준의 주주환원을 진행한다고 밝히면서 주주환원 분위기도 주도하고 있다. 자사주 보유 비중이 높은 지주사인 두산(5.81%)과 SK(4.20%) LS(3.19%) 등도 상승했다.



민주당은 3차 상법개정안 후속으로 낮은 비용으로 경영권을 승계하려고 주가 저평가를 유도하는 것을 방지하는 ‘주가 누르기 방지법’ 통과에도 속도를 낼 계획이다.



이광수 기자 gs@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 앞으로는 자사주를 활용해 지배주주 경영권을 방어할 수 없게 된다. 기업이 보유한 자사주의 원칙적 소각을 의무화하는 ‘3차 상법개정안’이 25일 국회 본회의를 통과했기 때문이다. 자사주를 소각하면 발행 주식 수를 줄여 주당순이익(EPS)을 증가시킨다. 배당과 함께 대표적인 주주환원 정책으로 자리 잡을 수 있을지 시장의 기대감이 커지고 있다. 이날 증시에서 자사주 소각 수혜주 주가는 동반 급등했다.더불어민주당 주도로 국회 본회의를 통과한 3차 상법개정안은 ‘자사주 소각 의무화’로 요약된다. 회사가 자사주를 취득할 경우 1년 이내 소각하는 것을 원칙으로 하는 내용이 개정안의 핵심이다. 이를 위반하면 이사 개인에게 5000만원 이하의 과태료를 부과한다. 법 시행 전 회사가 보유하고 있던 자사주는 1년6개월 이내 소각하도록 했다.예외 규정도 있다. 임직원 보상과 우리사주 제도 시행 등 일정한 사유가 인정돼 이사 전원이 서명·날인한 보유 처분 계획을 매년 주총에서 승인받는 경우다. KT처럼 외국인 투자 등이 제한되는 회사의 경우에는 법령준수를 위해 필요한 범위 내 자기주식을 시행일로부터 3년 이내 원칙적으로 처분하게 한다.자사주 소각을 의무화하는 것은 유독 국내에서 이를 악용하는 기업이 많아서다. 자사주는 의결권이 없지만 제3자에게 넘기면 의결권이 살아나 회삿돈으로 최대주주의 우호지분을 만들 수 있다. 전체 지분의 10~20%를 보유한 최대주주라도 회사를 통해 자사주를 확보하면 나머지 주주들의 견제 없이 안정적으로 경영권을 지킬 수 있다. 소액주주의 이익과는 무관한 지점이다. 미국 등 선진시장에서 자사주를 매입과 동시에 곧바로 소각하는 것과는 큰 차이다. 자사주 소각 의무화로 코리아 디스카운트(한국증시 저평가)가 일정 부분 해소될 것으로 전망된다.이날 증시에서 자사주 보유 비중이 두 자릿수 이상인 삼성생명(9.82%)과 미래에셋증권(8.64%) 등이 급등했다. 미래에셋증권은 전날 이사회를 통해 자사주 소각을 포함해 역대 최대 규모인 6354억원 수준의 주주환원을 진행한다고 밝히면서 주주환원 분위기도 주도하고 있다. 자사주 보유 비중이 높은 지주사인 두산(5.81%)과 SK(4.20%) LS(3.19%) 등도 상승했다.민주당은 3차 상법개정안 후속으로 낮은 비용으로 경영권을 승계하려고 주가 저평가를 유도하는 것을 방지하는 ‘주가 누르기 방지법’ 통과에도 속도를 낼 계획이다.이광수 기자 gs@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지