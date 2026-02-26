“이날 회의 괜찮으세요?” 물으니… AI 비서, 중복 일정 있는지 바로 찾아줬다
갤럭시 S26 써보니 키보드 쓰면 ‘나우 넛지’ 활성화
갤럭시 S26 시리즈는 누구나 쉽고 직관적으로 느낄 수 있는 인공지능(AI) 경험을 추구한다. 기기에 적용된 갤럭시 AI는 마치 ‘개인 비서’처럼 한 발 앞서 상황을 파악하고 다음 단계를 생각한다. 사용자의 호주 여행을 궁금해하는 친구가 사진을 달라는 메시지를 보내자 ‘나우 넛지’ 기능은 곧바로 ‘사진을 공유하세요’라는 제안을 화면에 띄웠다. “2월 26일 오전 9시 회의 괜찮으세요?”라는 질문에는 중복되는 일정이 있는지를 바로 검색했다. 이 모든 과정은 사용자의 별다른 조작 없이 AI 자체 판단으로 이뤄졌다.
25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 팰리스 오브 파인 아트에서 접한 갤럭시 S26 시리즈는 ‘해야 할 일’을 끊임없이 찾는 부지런한 동반자였다. 핵심 에이전틱 AI 기능인 나우 넛지는 갤럭시 키보드를 실행하면 자동으로 활성화된다. 때문에 삼성 메시지 앱은 물론 카카오톡이나 왓츠앱, 라인 등 일상적으로 사용하는 소셜미디어(SNS) 앱 속에서도 비서 역할을 톡톡히 해낼 수 있다. 송금 관련 얘기가 오갈 때는 삼성 월렛이나 토스 앱과도 연결되는 등 호환성이 뛰어났다. 향후 연동 가능한 앱의 종류는 더욱 늘어날 전망이다.
‘똑똑한’ AI는 이미지 편집에서도 놀라운 성능을 보였다. 기자가 입고 있던 자켓을 즉석에서 촬영한 뒤 사진 속 모델에게 입혀달라고 요청하자 색깔과 형태, 재질까지 완벽하게 구현한 ‘착장 샷’이 완성됐다. 프롬프트를 복잡하게 고민할 필요도 없었다. ‘포토 어시스트’ 기능을 실행한 뒤 텍스트 명령어를 입력한 것이 전부였다. 한 조각이 빠진 케이크 사진을 완전한 형태로 다시 돌려달라거나, 평범한 케이크를 생일 파티에 어울리게 바꿔 달라는 주문도 척척 해냈다.
스마트폰으로 할 수 있는 일들이 점점 늘어나면서 ‘사생활 보호’ 기능에도 관심이 집중됐다. 출시 전부터 화제를 모았던 ‘프라이버시 디스플레이’는 밝기와 화질 저하 없이 측면 시야만 완벽하게 차단해냈다. 픽셀 단위로 보호 기능을 적용해 화면의 일부분만 가리는 기술도 눈길을 끌었다. 설정 화면에서 메신저 알림창, 비밀번호 입력창 등 감추고 싶은 정보의 종류와 범위를 입력하자, 그 부분만 감쪽같이 보이지 않게 됐다.
갤럭시 S26 시리즈 경우 모든 제품에 단일화된 곡률과 색상을 적용해 통일감을 높였다. 크기가 가장 큰 갤럭시 S26 울트라 모델은 역대 가장 얇은 두께로 구현 손에 쥐기에 부담이 없었다. 전작과 비교해 0.3㎜ 줄어든 7.9㎜로 출시됐다.
샌프란시스코= 글·사진 박선영 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사