‘이민 아닌 강제이주’ 일제 강제동원 명부 등 기록물 174만건 공개
국가기록물 공개율 66.9%→68.3%
국군묘지 설치 등 역사 자료도 포함
그동안 개인정보 보호를 이유로 비공개됐던 일제강점기 강제동원 명부가 일부 공개됐다. 정부는 학술 연구와 과거사 규명을 위해 해당 기록물의 공개를 결정했다.
행정안전부 국가기록원은 그동안 비공개로 관리하던 기록물 174만여건을 공개 또는 부분공개로 전환했다고 25일 밝혔다. 이에 따라 기존 66.9%였던 기록물 공개율은 68.3%로 1.4% 포인트 상승했다.
이번에 공개로 전환한 주요 기록물에는 일제강점기 강제동원 명부도 포함됐다. 앞서 22종의 명부가 공개됐고, 이번에 추가로 6종이 공개됐다. 조선총독부가 1939~1940년 생산한 ‘남양행 이민자 명부’, 일본 육군성이 작성한 ‘병적 전시 명부’, 제2차 세계대전 당시 연합군이 작성한 ‘부로명표(포로명부의 일본식 표현)’ 등이다. 공개된 문서만 1만6009건으로 약 3만6000명의 이름이 여기 담겼다.
국가기록원은 이 같은 자료가 일제가 당시 조선인들을 어떻게 강제 동원했는지를 연구하는데 중요한 자료로 활용될 것이라고 설명했다. 실제 남양행 이민자 명부(사진)에는 이름, 주소, 직업 등이 적혀 있어 일제가 어느 지역, 어떤 직업군의 조선인들을 농업 이민이란 이름으로 강제 이주시켰는지 파악하는데 도움이 될 것으로 보인다. 행안부 관계자는 “아직 비공개인 13종에 대해서는 검토를 거쳐 연차별로 공개할 예정”이라고 말했다.
이밖에도 국가기록원은 국군묘지 설치, 낙동강 페놀 사고 분쟁 조정 등 주요 역사적 사건 관련 자료도 공개했다.
국군묘지 설치 기록물은 국방부가 1953~1954년 생산한 문건(48건)으로 현재의 국립서울현충원 후보지 선정과 예산, 시설 공사 등 건립 과정이 담겼다. 서울 우이동을 유력 후보지로 검토했다가 동작동으로 최종 결정한 과정도 포함됐다.
낙동강 페놀 사고 분쟁조정 기록물은 1991년 페놀 유출로 낙동강이 오염된 사건과 관련해 환경처 중앙환경분쟁조정위원회가 1992∼1993년 생산한 문건(40건)이다. 피해 관련 의견 수렴과 주요 쟁점 검토, 임산부 대상 역학조사 결과, 인과관계 검토 등 분쟁 조정 과정이 담겼다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
