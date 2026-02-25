이대로면 2030년 항생제 사망 3만명… 오남용 막는다
질병청 등 7개 부처 ‘내성 관리 대책’
2028년 전담팀 처방 모니터링 정착
항생제 내성으로 인한 사망이 점차 늘어날 것으로 예상되면서 정부가 적정 사용을 위한 제도화에 착수했다. 의료 전담팀이 항생제 처방을 모니터링하는 방안을 2028년까지 정착시키고, 항생제 사용을 원천적으로 줄이기 위한 국가예방접종도 추진한다.
질병관리청은 7개 관계 부처와 함께 ‘제3차 국가 항생제 내성 관리 대책(2026~2030)’을 25일 발표했다. 정부는 관련법에 따라 5년 단위로 항생제 내성 관리 대책을 수립하고 있다.
우리나라의 인체 항생제 사용량은 2023년 기준 31.8DID(인구 1000명당 하루 의약품 소비량)로 경제협력개발기구(OECD) 32개국 중 2위다. OECD 평균인 19.5DID보다 1.6배 많다.
질병청에 따르면 국내 항생제 내성 관련 사망은 2021년 2만2700명으로 추산됐고, 2030년에는 3만2400명에 이를 것으로 전망됐다. 임승관 질병청장은 “지금 같은 추세라면 고령자 등을 중심으로 내성균 전파와 확산 우려가 있다”고 진단했다.
이에 정부는 현재 시행 중인 항생제 적정사용 관리(ASP) 시범사업을 2027년까지 종합병원으로 확대하고, 이후 법 개정을 통해 본 사업으로 전환한다고 밝혔다. 2028년까지 제도를 정착시키는 게 목표다.
ASP 사업은 감염 전문의와 전담 약사 등으로 팀을 구성해 항생제 처방을 모니터링 및 중재하는 활동으로, 선진국에선 항생제 내성 관리의 핵심 수단이다. 아울러 지역별 5개 이상의 선도병원을 지정해 중소병원의 ASP 도입을 독려한다.
항생제 사용 자체를 줄이기 위한 전략도 추진한다. 소위 ‘슈퍼박테리아’로 불리는 카바페넴 내성 장내세균목(CRE) 확산을 막기 위한 지방자치단체 주도의 감염관리 대응체계를 가동하고, 백신 접종으로 감염병을 예방해 항생제 사용 감소를 유도한다.
정부는 농축수산 분야에서도 모든 항생제가 수의사 및 수산질병관리사의 처방을 받아 사용될 수 있도록 제도를 정비할 계획이다. 기존에 허가된 동물용 항생제에 대해서도 안전성 및 유효성을 재평가하는 등 사용 기준을 강화할 방침이다.
김영선 기자 ys8584@kmib.co.kr
