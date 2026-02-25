李 사건 조작기소 의혹 캔다… 민주, 윤 정권 검찰 국조 추진

李 사건 조작기소 의혹 캔다… 민주, 윤 정권 검찰 국조 추진
정치검찰 조작기소 대응 특위
확대 개편한 당 기구도 신설키로
정청래 더불어민주당 대표가 이재명 대통령에 대한 검찰의 ‘조작기소’ 의혹을 규명하겠다며 국정조사를 추진하겠다고 밝혔다. 이를 위해 이성윤 최고위원이 새로 맡았던 ‘정치검찰 조작기소 대응 특별위원회’를 확대 개편한 당 기구도 신설한다.
마찬가지 목적으로 출범한 ‘이재명 대통령 사건 공소 취소와 국정조사 추진을 위한 의원모임’(공취모)은 이와 상관없이 활동을 이어가겠다고 밝혔지만 의원들이 잇따라 탈퇴하면서 동력이 약화하는 분위기다. 친청(친정청래) 결집→조국혁신당과의 합당 연기→친명(친이재명) 공취모 결집 및 이성윤 비토→조작기소 특위 해산·국정조사 추진→공취모 활동 지속으로 이어지는 당내 당권 다툼이 해소될 수 있을지 관심이 모아진다.
정 대표는 25일 최고위원회의에서 “윤석열 정권의 조작기소 진상규명 및 공소 취소를 통해 국정조사를 추진하는 특별위원회를 만들기로 막 의결했다”며 “한병도 원내대표를 특별히 위원장으로 임명했다”고 밝혔다. 민주당은 새 특위를 중심으로 국정조사 요구서 제출과 특검 추진 등 후속 절차에 나설 계획이다. 민주당은 조사 범위를 이 대통령 관련 사건뿐 아니라 문재인정부 인사를 겨냥했던 검찰 수사 전반으로 확대한다는 방침이다.
당 지도부가 공식 기구를 출범시킨 배경에는 공취모를 둘러싼 계파 논란을 정리하려는 의도도 깔린 것으로 해석된다. 공취모는 민주당 의원 100여명이 참여한 자발적 모임으로, 당내 일각에서는 사실상 계파 조직 아니냐는 비판이 제기돼 왔다. 입장문 발표 이후 김기표·민형배·부승찬 의원 등이 공개적으로 탈퇴를 선언하면서 내부 이견도 표면화됐다. 공취모에 참여했던 한 중진 의원은 국민일보와의 통화에서 “지도부가 꾸린 새 위원회의 구성과 위상, 역할을 먼저 확인해보자는 의견을 공취모 운영진에 전달했다”며 “자발적 모임이라 유지한다고 하지만 명분과 동력이 계속 이어질지는 의문”이라고 말했다.
청와대 내부에서도 공취모 명칭과 운영 방식에 대한 우려가 제기된 것으로 알려졌다. 한 여권 관계자는 “의원들 모임에 대통령 이름이 들어간 데 대해 문제 제기가 있었고, 국정 운영에 부담이 될 수 있다는 판단이 있었다”고 말했다. 이 대통령은 이날 엑스(X)에 민주당이 청와대를 충분히 지원하지 못하고 있다는 언론 보도를 공유하며 “대통령은 뒷전이 된 일이 없고 그렇게 느낀 적도 없다”며 “과도한 걱정을 기우라고 한다”고 말했다. 그러면서 당청 간 균열 관측을 차단하며 ‘원팀’임을 강조했다.
윤예솔 이동환 기자 pinetree23@kmib.co.kr
