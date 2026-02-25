지방공무원 2만8122명 신규 채용… 4년 만에 최대

지난해보다 1만457명 증가

“통합돌봄 등 복지·안전 확대”

행정안전부 청사. 행안부 제공

전국 지방자치단체가 올해 지방공무원 2만8122명을 신규 채용한다. 1만7665명을 선발한 지난해보다 1만457명 증가한 것이다. 통합돌봄 인원 등 복지·안전 기능 강화를 위한 채용이 대폭 확대된 영향이다.



행정안전부는 17개 시·도에서 올해 지방공무원 2만8122명을 새로 뽑는다고 25일 밝혔다. 2만8717명을 선발한 2022년 이후 최대 규모다. 지방공무원 채용 인원은 2023년 1만8819명, 2024년 1만6333명, 2025년 1만7665명이었다.



올해 큰 폭의 채용 증원은 통합돌봄법 시행에 따라 관련 인원을 5346명 순증한 영향으로 풀이된다. 자살 예방, 재난안전상황실 운영, 읍면동 복지 강화에 필요한 채용을 늘린 영향도 있다.



직종별로는 7급 이상 748명, 8·9급 2만4452명, 연구·지도직 552명, 임기제 2281명, 전문경력관 19명 등을 뽑는다. 시·도별로는 경기 5944명, 서울 3638명, 경북 2316명, 경남 2081명, 전남 1902명, 충남 1880명 등이 채용된다. 직렬별로는 행정직 9692명, 시설직 3478명, 사회복지직 3603명, 간호직 1372명, 세무직 957명 등이다.



공개경쟁 임용시험으로 2만3464명을, 경력경쟁 임용 시험으로 4658명을 채용한다. 장애인은 7·9급 시험에서 법정 의무고용비율(3.8%)보다 높은 1818명(6.5%)을, 저소득층은 9급 시험에서 법정 의무고용비율(2.0%)보다 높은 791명(2.8%)을 선발한다. 장헌범 행안부 자치혁신실장 직무대리는 “지자체의 경쟁력을 높일 인재를 선발해 주민들이 일상에서 질 높은 행정 서비스를 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.



김용헌 기자 yong@kmib.co.kr



