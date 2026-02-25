낙동강 ‘녹조라떼’ 사라질까
정부, 2030년 수질 Ⅰ등급 목표
녹조 원인 ‘총인’ 30% 줄이고
수계 산업폐수 처리 수준 강화
정부가 1300만 영남 시민의 식수원인 낙동강 녹조 문제 해결에 나섰다. 녹조가 심한 여름에도 낙동강 수질이 1등급을 유지할 수 있도록 농경지에 퇴비를 덜 뿌리도록 유도하고 산업폐수를 더 깨끗이 정수한다는 계획이다. 다만 보 해제·개방 등 수질을 근본적으로 개선할 방안은 포함되지 않았다는 지적도 나온다.
정부는 25일 경제관계장관회의에서 이런 내용의 ‘낙동강 수질 개선 대책’을 확정했다. 이번 대책은 낙동강 수질이 지난 30년간 개선됐음에도 여전히 한강보다 나쁘다는 진단에 따른 것이다.
정부는 2030년까지 해평·강정고령·칠서·물금매리 등 낙동강 4개 취수 지점 총인(TP)과 총유기탄소(TOC) 수준을 여름(6~9월)에도 ‘Ⅰ’등급(TP는 0.04㎎/ℓ 이하·TOC 3.0㎎/ℓ 이하)으로 유지하겠다는 목표를 세웠다. 녹조의 원인 물질인 총인과 총유기탄소를 줄임으로써 녹조 발생을 50% 이상 감소시킨다는 구상이다. 지난 5년 동안 녹조 경보 발령 일수는 낙동강이 전국 하천의 80%를 차지했다.
우선 정부는 하루 12.5t에 달하는 낙동강 총인 유입량을 2030년까지 30% 줄인다. 총인의 주요 원인은 농경지 등 토지(45.6%), 가축분뇨(39.9%), 생활하수(12.2%) 등이다. 정부는 가축분뇨로 만드는 퇴·액비를 농경지에 적정량만 살포토록 유도하기 위해 토양 속 양분이 얼마나 있는지 확인하는 토양 검정 물량을 늘리기로 했다. 강변에 야적된 퇴비 관련 관리 기준을 위반했을 때는 과태료를 부과하는 등 실질적 제재가 이뤄지도록 한다.
낙동강 수계 산업폐수 처리 수준도 강화한다. 현재 낙동강으로 하루 47만t의 산업폐수가 유입되고 있다. 정부는 수돗물 정수장에 있는 오존과 활성탄을 사용하는 고도처리시설을 낙동강 수계 산업폐수 공공처리시설에 설치하기로 했다. 고도처리가 이뤄지지 않은 폐수가 배출되는 지역에 대해서는 미량·미규제 물질 모니터링을 강화하고, 산업단지 하류에는 수질 자동 측정망을 확충하는 등 ‘산업폐수 24시간 감시 체계’를 구축할 계획이다.
조희송 기후에너지환경부 물관리정책실장은 “녹조의 또 다른 원인으로 지목되는 낙동강 보의 처리 방안도 준비되는 대로 발표하겠다”고 말했다.
세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr
