“與 꼴불견” “정치 계산”… ‘통합법안 보류’에 책임론 가열

김태흠 “이 대통령 유체이탈 화법”

“충청권 생존, 당리당략에 희생”

‘졸속 반대’ 대구시의회 책임론도

김태흠 충남지사가 25일 충남도청에서 기자회견을 열고 대전·충남 행정통합 특별법안의 본회의 상정이 무산된 것에 대한 입장을 밝히고 있다. 충남도 제공

대전·충남과 대구·경북(TK) 행정통합 특별법안의 국회 본회의 상정이 무산되면서 지역 정치권에서는 책임을 서로 떠넘기는 장면이 연출되고 있다. 통합 기대감을 높였던 TK 지역에서는 법안 통과를 호소하는 목소리가 한층 커지고 있다.



김태흠 충남지사는 25일 충남도청에서 기자회견을 열고 “통합법안 보류 이후 정부·여당의 주요 인사들이 책임을 전가하는 데 급급하다”며 “시간에 쫓겨 졸속법안을 만들어 놓고 국민적 동의를 얻지 못하자 희생양을 찾아 나선 듯하다”고 말했다. 이어 “이재명 대통령이 이번 법안 보류가 시·도의회 탓인 양 말하는 것도 참으로 편리한 유체이탈 화법이자 무책임한 책임 전가”라고 주장했다.



이장우 대전시장도 기자회견을 열고 “민주당 의원들은 당초 행정통합에 대한 관심 없이 1년 동안 묵묵부답으로 시간을 낭비했다. 그러다 연말 대통령 기자회견 이후 갑자기 찬성하면서 통합의 주도자인 것처럼 나선 것은 꼴불견”이라고 말했다.



국민의힘 소속 대전 지역 구청장들 역시 “주민 동의 없는 통합은 성공할 수 없다”고 밝혔다. 이들은 공동 입장문에서 “법사위의 유보 결정은 충분한 논의와 사회적 합의를 요구해 온 시민 판단이 반영된 결과”라며 “속도보다 중요한 것은 절차적 정당성과 주민 동의”라고 강조했다.



반면 더불어민주당 대전시당은 이날 대전시의회에서 기자회견을 열고 “이 시장과 김 지사가 충청권 생존이 걸린 특별법을 당리당략과 정치적 계산에 따라 사장시켰다”고 지적했다. 민주당 충남도당도 “충남과 대전의 미래를 자신들의 정치적 계산에 희생시키지 말라”고 말했다.



TK에서는 통합 법안이 예상과 다르게 보류되면서 당혹스러운 분위기다. 대구시 관계자는 “임시국회가 다음 달 3일 종료되기 때문에 아직 시간이 남아 있다. 특별법 제정이 최종적으로 무산된 게 아니기 때문에 끝까지 상황을 지켜보며 특별법 통과에 최선을 다할 것”이라고 말했다.



대구시와 경북도는 공식 입장 표명을 자제하면서 끝까지 법안 통과에 힘을 쏟겠다는 뜻을 밝히고 있지만 통과 여부는 불투명한 상황이다. 대구시의회 책임론도 지역에서 확산하고 있다. 대구시의회가 지난 23일 시의회 앞에서 ‘권한 없는 졸속 행정통합 강행 반대’ 기자회견을 열었는데 이러한 입장 표명이 법안 보류의 빌미로 작용했다는 것이다.



앞서 이철우 경북지사는 SNS를 통해 “이 법은 특정 정당의 법이 아니라 지방소멸을 막기 위한 국가적 책무로 정쟁으로 멈출 시간이 없다”며 “아직 끝나지 않았기 때문에 마지막까지 설득할 것”이라고 밝혔다.



홍성·대구=김성준 최일영 기자 ksj@kmib.co.kr



