‘모텔 연쇄 사망’ 또다른 피해자 있었다
30대 남성, 음료 마신 후 의식 잃어
첫번째와 두번째 범행 사이 시점
경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물을 섞은 숙취해소음료를 먹여 남성 2명을 숨지게 한 20대 여성 김모씨에 대한 추가 범행 수사 과정에서 또 다른 피해 정황을 확인하고 관련 수사를 확대하고 있다.
서울 강북경찰서는 25일 피의자 김씨가 30대 남성 A씨에게도 약물이 든 음료를 건넨 정황을 파악하고 입건 전 조사(내사)를 진행하고 있다고 밝혔다. A씨는 기존에 알려진 피해자 3명과 다른 인물이다.
A씨는 지난달 중순 강북구의 한 노래주점에서 김씨와 단둘이 술을 마시던 중 김씨가 건넨 숙취해소음료를 마신 뒤 의식을 잃은 것으로 알려졌다. 그는 깨어난 뒤에도 몸 상태가 좋지 않아 출동한 소방 당국으로부터 응급처치를 받았다고 한다. A씨가 김씨를 만난 시점은 첫 범행이 발생한 지난해 12월 14일과 두 번째 범행이 일어난 지난달 28일 사이로 파악됐다. 경찰은 A씨를 불러 당시 상황과 김씨와 접촉한 경위 등을 조사한 것으로 알려졌다.
앞서 김씨는 경찰 조사 과정에서 처음보다 약물 사용량을 늘려 두 번째 피해자에게 줬다고 진술했다. 범행 전 챗GPT에 ‘수면제와 술을 함께 먹으면 어떻게 되는지’ ‘사망할 수 있는지’ 등을 물었던 사실도 드러났다.
김씨는 지난해 12월 14일부터 지난 9일까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명에게 상해를 입힌 혐의를 받는다. 경찰은 김씨를 살인과 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 지난 19일 검찰에 송치했다. 설 연휴 기간 진행한 사이코패스 진단검사 결과가 나오는 대로 경찰은 관련 자료를 검찰에 보내고 추가 피해 여부를 계속 수사할 계획이다.
장은현 이찬희 기자 eh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사