메타, 엔비디아 이어 AMD와도 메가 AI칩 계약
6GW 공급·144조원 초대형 규모
공급망 리스크 분산 ‘양다리 동맹’
페이스북·인스타그램 운영사인 메타 플랫폼스가 반도체 기업 AMD와 1000억 달러(약 144조원) 규모의 인공지능(AI) 전용 반도체 공급 계약을 전격 체결했다. 엔비디아와 대규모 AI 전용 칩 공급 계약을 맺은 지 일주일 만에 엔비디아의 경쟁사인 AMD와도 손 잡으며 ‘양다리’를 걸친 것이다.
메타는 AMD의 인스팅트 그래픽처리장치(GPU) 최대 6GW(기가와트) 규모를 여러 세대에 걸쳐 5년 동안 공급받기로 했다고 24일(현지시간) 밝혔다. 6GW는 미국 내 450만~500만가구가 1년간 사용하는 전력량에 해당한다.
양사는 구체적인 계약 금액을 공개하지 않았지만 1000억 달러를 웃도는 것으로 업계는 추산한다. 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)는 거래 규모와 관련해 “GW당 가치가 수백억 달러”라고 설명했다.
앞서 메타는 지난 17일 엔비디아와 수백억 달러에 달할 것으로 예상되는 AI 전용 반도체 계약을 맺으며 ‘AI 동맹’을 구축했다는 평가를 받았다. 그런데 바로 AMD와도 한 배를 타기로 결정한 건 공급망 리스크를 분산하는 동시에 엔비디아와 AMD 간 경쟁을 유도해 향후 가격 협상에서 유리한 위치를 점하려는 계산이 깔린 것으로 풀이된다.
이와 함께 개인용 초지능 서비스의 추론 능력 강화를 위해 AMD가 만든 AI 반도체가 필요하다는 판단도 작용한 것으로 보인다. 마크 저커버그 메타 CEO는 이번 계약을 두고 “효율적인 추론 컴퓨팅을 구축하고 개인용 초지능을 제공하기 위한 것”이라며 “메타가 컴퓨팅 자원을 다각화하는 데 있어 중요한 진전”이라고 강조했다.
이번 계약에서 눈에 띄는 또 다른 대목은 ‘지분 연계 구조’이다. AMD는 메타의 실제 제품 매입 물량과 주가 등 조건에 따라 자사 전체 주식의 약 10%에 해당하는 최대 1억6000만주를 주당 0.01달러에 살 수 있는 신주인수권을 단계적으로 부여키로 했다. 메타가 대규모로 AMD AI 반도체를 사들이고, AMD는 이를 지분 옵션으로 되돌려주는 ‘순환 거래’ 방식이어서 시장의 평가가 엇갈릴 여지가 있다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
