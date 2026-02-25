美 301조 조사 우려에 강경화 “국익에 최대한 부합되게 대응”
[트럼프 첫 국정연설]
강경화(사진) 주미대사는 24일(현지시간) 미국이 무역법 301조에 따라 한국에 대한 조사를 개시할 가능성 등과 관련해 “미 연방대법원 판결에 대해 우리 정부는 국익에 가장 부합하는 방법으로 대응할 예정”이라고 말했다.
강 대사는 이날 워싱턴DC 한국문화원에서 열린 한국 특파원단과의 간담회에서 “트럼프 행정부의 후속 조치 동향을 면밀히 파악하는 한편 (한국 정부의) 대미 협의가 우호적 분위기 속에서 조성될 수 있도록 지원하겠다”며 이같이 밝혔다. 트럼프 행정부는 대법원 판결 이후 이날부터 무역법 122조를 활용한 10% 글로벌 관세를 부과하고 무역법 301조에 근거한 불공정 무역 관행과 무역확장법 232조에 따른 안보 위협을 조사해 후속 관세를 부과할 계획이다.
특히 무역법 301조는 대규모 개인정보 유출 사태를 일으킨 쿠팡의 미국 내 투자자들이 미 무역대표부(USTR)에 조사를 요청한 근거 조항이어서 쿠팡 사태가 관세 문제로까지 불똥이 튈 수 있다는 우려도 나온다. 한국 정부는 전날 미 연방 하원 법제사법위원회가 쿠팡을 상대로 비공개 조사(deposition)를 하기 전 입장 설명을 요구받고 정부 입장을 전달한 것으로 알려졌다.
미 의회가 향후 어떤 절차에 착수할 것인지는 미정이다. 다만 한국 정부는 국내 디지털 관련 입법에 미국이 많은 우려를 하고 있어 한국이 301조 조사 대상 가능성이 있는 것으로 판단하고 예의주시하고 있다. 다만 USTR이 쿠팡 투자자 요청으로 301조 조사를 개시할 경우에도 한국 정부 입장 청취가 선행돼야 한다.
한·미 간 체결한 조인트 팩트시트 후속 조치와 관련해서도 상황이 악화되지 않도록 관리하고 있다고 밝혔다. 강 대사는 특히 안보 분야 합의 이행과 관련해 “원자력 에너지 농축·재처리, 핵잠수함, 조선 협력 등이 속도감 있게 진행될 수 있도록 대사관 차원에서 가교 역할을 충실히 하는 등 적극적으로 지원하겠다”고 말했다. 안보 분야 합의 이행과 관련한 미국 협상단 구성이 늦어지는 것과 관련해 한국 측 협상단이 미국을 방문하는 방안도 거론되는 것으로 알려졌다.
강 대사는 트럼프 대통령의 다음 달 방중과 관련해 “북·미 대화 가능성에 대해서도 모든 가능성을 염두에 두고 관련 동향을 예의주시하고 있다”고 말했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
