‘쿠팡 유출 파문’ 대만까지… 20만명 정보 털려 ‘91억 보상’ 제안
지난해 발생한 쿠팡 개인정보 유출 사건과 관련해 한국 고객뿐 아니라 대만 고객의 개인정보도 유출된 것으로 뒤늦게 파악됐다.
쿠팡의 모회사 쿠팡Inc는 25일 홈페이지를 통해 “사이버 보안 업체 맨디언트와 팔로알토 네트웍스 등의 포렌식 조사 결과 전 직원이 무단 접근한 계정 중 약 20만개가 대만 소재 계정인 것으로 확인됐다”고 공지했다.
공지에 따르면 해당 직원은 대만 계정 1개를 포함해 전체 약 3000개 계정의 데이터를 저장했다가 이후 모두 삭제한 것으로 조사됐다. 접근된 정보는 이름, 이메일 주소, 전화번호, 배송지 주소, 일부 주문 내역 등 기본적인 연락처 및 주문 정보에 한정됐으며 금융·결제 데이터나 비밀번호, 정부 발급 신분증 등 고도의 민감 정보는 그 어느 지역에서도 유출되지 않았다는 설명이다.
대만 디지털부는 쿠팡 대만법인으로부터 약 20만개의 대만 고객 정보가 불법적으로 열람됐다는 사실을 지난 23일 신고받고 이날 행정 점검을 실시할 예정이라고 밝혔다. 쿠팡은 이번 사건으로 총 2억 대만달러(약 91억5000만원)의 보상 패키지를 마련했다. 피해 고객에게는 인당 1000대만달러(약 4만6000원) 상당의 쇼핑 상품권을 다음 달 8일부터 발행할 예정이다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사