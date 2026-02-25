日 “교전국에 무기 수출 허용”… 대만에 무기 수출 염두에 뒀나
자민당, 정부 제출 제안 확정
일본 자민당이 방위장비 수출 규제 핵심인 ‘5유형’(구난·수송·경계·감시·소해) 제한을 없애고 공동 개발 무기의 제3국 수출을 허용하는 제안을 확정했다. 다음 달 정부에 제출하는 제안에는 필요시 교전국에 무기 수출을 예외적으로 허용하는 내용도 담겼다. 중국이 일본 20개 기업에 수출 통제 조치를 발표한 직후 나온 것이어서 중·일 갈등이 심화할 수 있다는 우려가 제기된다.
25일 교도통신 등에 따르면 자민당 안보조사회는 이날 당본부에서 전투기와 같은 살상 무기를 원칙적으로 수출 허용하는 ‘방위장비 수출 규정 완화 제안’을 승인했다. 다만 살상 능력에 따라 ‘무기’와 ‘비무기’로 구분하며 무기의 경우 대상국을 일본과 ‘방위장비품·기술이전 협정’을 맺은 국가(현재 17개국)로 제한했다. 방탄조끼처럼 비무기로 구분된 장비는 수출 대상국 제한이 없다.
일본은 헌법 9조 ‘평화주의’에 입각해 무기 수출을 금지하다가 2014년 아베 정권이 ‘방위장비 이전 3원칙’을 마련해 ‘5유형 제한 조건’으로 수출을 허용했다. 이후 예외 규정을 확대하며 수출 범위를 늘려 왔다. 제안에는 ‘안보상 필요성을 고려해 특별한 사정이 있는 경우’ 전쟁 중인 국가에 수출도 가능하다는 내용이 포함됐다.
이는 중국의 이중용도(민간과 군사용 모두 활용 가능한 품목) 수출 규제 발표 직후 나온 방안이어서 중·일 간 갈등도 격화될 전망이다. 중국 상무부는 전날 “일본의 군사력 증강에 관여한 미쓰비시중공업 등 일본 기업·기관 20곳을 수출 통제 관리 명단에 포함했다”고 발표했다. 자민당 내부에선 비상시 대만도 무기 수출 대상이 될 수 있다는 의견이 나온 것으로 알려졌다.
한편 다카이치 사나에 총리는 지난 8일 중의원 선거에서 당선된 자민당 의원들에게 3만엔(약 27만8000원) 상당의 ‘카탈로그 기프트’를 선물한 사실이 확인돼 논란이 일었다. 그는 자신의 엑스(옛 트위터)에 “나라현 제2선거구 지부 명의로 기부한 것으로 정당 교부금을 사용하지 않았다”며 정치자금 의혹을 일축했다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
