고개만 끄덕여도 통화 연결… 편안함 챙긴 갤럭시 버즈4
1억개 귀 데이터 분석… 쉽게 안 빠져
삼성전자가 갤럭시 S26 시리즈와 함께 차세대 무선 이어폰 ‘갤럭시 버즈4 시리즈(사진)’도 공개하며 프리미엄 오디오 시장 공략에 나섰다.
삼성전자는 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘갤럭시 언팩 2026’ 행사에서 커널형 ‘갤럭시 버즈4 프로’와 오픈형 ‘갤럭시 버즈4’를 나란히 선보였다. 갤럭시 버즈의 후속작 출시는 약 1년 8개월 만이다.
이번 신제품은 인체공학적 설계로 귀에 오랫동안 껴도 편안하고 운동 등을 할 때에도 쉽게 빠지지 않는다. 전 세계 1억개 이상의 귀 데이터와 1만회 이상의 착용 시뮬레이션을 반영한 결과다.
디자인은 메탈 재질을 적용해 고급스러운 느낌을 부각했다. 압력 감지 센서인 ‘핀치 컨트롤’ 영역은 음각으로 처리해 손가락으로 볼륨과 재생 상태 등을 조작할 수 있다.
상위 모델 갤럭시 버즈4 프로에는 시리즈 중 처음으로 ‘베젤리스 우퍼’를 적용했다. 스피커 유효 면적이 약 20% 확장돼 강력한 저음을 구현한다.
한층 진화한 적응형 액티브 노이즈 캔슬링(ANC) 기능도 들어가 사용자마다 각기 다른 맞춤형 청취 경험을 할 수 있다. 고품질 통화를 위한 ‘슈퍼 클리어 콜’ 기능은 머신러닝으로 사용자의 음성 패턴과 주변 소음을 분석해 잡음을 제거한다. 새로 도입된 ‘헤드 제스처’ 기능은 손을 쓸 수 없는 상황에서 유용하다. 실제 전화가 걸려왔을 때 고개를 살짝 끄덕이는 동작만으로 통화가 연결됐다. 반대로 고개를 가로저으면 전화를 거절할 수 있다.
갤럭시 버즈4 시리즈는 한국에서 27일 0시부터 사전 판매를 시작해 다음달 11일 공식 출시된다. 출고가는 갤럭시 버즈4 프로 35만9000원, 갤럭시 버즈4 25만9000원이다.
샌프란시스코=박선영 기자
