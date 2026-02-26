내 대화까지 알아서 읽어낸다… 진화한 갤럭시 AI

베일 벗은 갤럭시 S26

더 쉽고 직관적인 AI 대중화 초점

사용자 상황 인지 ‘나우넛지’ 추가

퍼플렉시티도 도입… 선택권 넓혀

엑시노스, 발열·전성비 문제 해결



삼성전자의 3세대 인공지능(AI) 스마트폰 ‘갤럭시 S26’ 시리즈가 베일을 벗었다. S24가 AI 폰의 시작을 알리고, S25가 AI 기능의 확장성을 증명했다면 이번 신작은 AI의 ‘대중화’에 초점을 맞췄다. 더 쉽게, 직관적으로 진화한 갤럭시 AI로 이용자의 모든 일상에 자연스럽게 녹아들겠다는 전략이다.



삼성전자는 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 팰리스 오브 파인 아트에서 ‘갤럭시 언팩 2026’ 행사를 열고 갤럭시 S26 시리즈를 공개했다. 이번 제품의 가장 큰 특징은 사용자의 맥락과 의도를 파악해 반응하는 ‘에이전틱 AI’를 지원한다는 점이다. 우선 AI 에이전트는 측면 버튼을 누르거나 음성 명령으로 간단하게 호출이 가능하다. 화면 속에 오가는 정보를 AI가 읽어낸 뒤 맞춤형 제안을 보내는 ‘나우 넛지’ 기능이 추가됐고, 택시 예약 등 여러 단계를 거쳐야 하는 작업도 AI가 한번에 처리한다. 구글 제미나이에 이어 퍼플렉시티도 갤럭시 AI에 도입해 선택권도 넓혔다.



최상위 모델인 갤럭시 S26 울트라 제품에는 전용 앱 프로세서(AP) ‘갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 5세대’가 탑재됐다. 강력한 성능을 바탕으로 S26의 핵심인 다양한 AI 기능을 매끄럽게 처리한다. 실제 AI 연산을 담당하는 신경망처리장치(NPU) 성능은 전작 대비 39%가 향상됐고, 중앙처리장치(CPU)와 그래픽처리장치(GPU) 성능 역시 각각 최대 19%, 24% 개선됐다. 열 분산 장치인 ‘베이퍼 챔버’도 새롭게 설계돼 여러 앱을 동시에 써도 안정적인 성능을 유지한다는 게 삼성전자 설명이다.



갤럭시 S26과 S26+ 모델에는 2년 만에 자체 AP ‘엑시노스’가 돌아왔다. 이전 제품에서 불거졌던 발열과 전성비(전력 대비 성능비) 문제를 해결하고, 삼성의 자존심을 회복할 수 있을지가 관건이다. 지난해 12월 공개된 엑시노스 2600은 전작과 비교해 NPU 성능이 113%, CPU 성능은 39% 향상됐다. 모바일 AP 최초로 히트 패스 블록(HPB) 기술을 활용해 발열도 30%가량 낮췄다고 한다.





카메라 성능은 역대 갤럭시 시리즈 중 최고를 자랑한다. AI 기능과 마찬가지로 누구든 고품질의 결과물을 만들어 낼 수 있게 설계됐다. 울트라 모델은 2억 화소 광각과 5000만 화소 초광각, 5배 광학 줌 카메라가 적용됐다. 아울러 갤럭시 기기 최초로 고화질 영상 제작을 위한 ‘APV(Advanced Professional Video)’ 코덱을 사용해 촬영한 영상을 여러 번 편집해도 품질 저하가 없다. 시리즈 전 모델에는 향상된 ‘나이토그래피’ 기능이 들어가 어두운 환경에서도 화질 저하 없이 사진이 선명하게 찍힌다. 동영상 촬영시 흔들림을 보정해주는 ‘슈퍼 스테디’ 기능에는 새로운 수평 고정 옵션을 추가해 이동 중에도 편안한 촬영이 가능하다.



이번 갤럭시 S26 시리즈는 다음달 11일부터 한국과 미국, 영국, 인도, 베트남 등 전 세계 120여개 국가에 순차적으로 출시된다. 국내 사전 판매는 27일부터 다음달 5일까지 진행된다. 전 모델 모두 블랙, 화이트, 코발트 바이올렛, 스카이 블루 4종으로 구성됐다.



‘칩플레이션’ 영향으로 갤럭시 S26과 S26+ 모델은 3년, 울트라 모델은 2년 만에 가격이 인상됐다. 모델과 용량에 따라 최소 9만9000원에서 최대 29만5900원이 상승했다.



샌프란시스코=박선영 기자 pomme@kmib.co.kr



