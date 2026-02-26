피식대학·숏박스 선보인 정영준, ‘코미디 사관학교’ 만든다
젊은 코미디언 유튜브로 이끈 인물
다음 달 ‘메타코미디 아카데미’ 개원
코미디와 사랑에 빠진 사람은 코미디를 어떻게 정의할까. ‘피식대학’ ‘빵송국’ ‘숏박스’ 등을 선보인 정영준(사진) 메타코미디 대표는 직선으로 가지 않는다. 데생을 말하다가 비틀즈를 꺼냈다가 어느 순간 라면 이야기로 건너간다.
“저는 불닭볶음면을 못 먹어요. 그런데 어떤 사람은 싱겁대요. 오히려 더 매운 걸 찾죠. 코미디도 마찬가지예요. 모두가 만족할 선을 찾는 데에는 엄청난 훈련이 필요해요.” 다음 달 문을 여는 ‘메타코미디 아카데미(MCA)’는 그 고민의 연장선에 있다. 국내 최초 코미디 레이블을 세운 그가 이번에는 ‘코미디 사관학교’를 열겠다고 한다.
25일 서울 마포구 사옥에서 만난 정 대표는 “코미디를 하면서 마음속에 품고 있던 마지막 꿈이 아카데미였다”며 웃었다. 이름 없는 지망생을 만나 성장을 함께 설계하는 일. CJ ENM과 YG엔터테인먼트, MCN 샌드박스에서 방송·공연·유튜브 생태계를 두루 경험한 그는 “노바디에서 썸바디가 되는 시작점이 아카데미”라며 “그 출발선에 서는 이들을 만나고 싶다”고 말했다.
지금은 유튜브만 켜면 누구나 코미디를 할 수 있다. 다만 정 대표는 “배울 곳은 사라졌다”고 짚었다. 과거 방송사 코미디언 공채와 극단, 동아리로 이어지던 벨류체인이 공채 중단과 함께 무너졌다는 진단이다.
코미디는 단순하지만 매정하다. 웃기면 성공, 그렇지 않으면 실패다. 그 휘발적인 폭소 뒤에는 긴 연마의 시간이 있다. 발성, 희극 연기, 몸을 쓰는 법, 아이디어를 구조화하는 과정까지. 번뜩임은 출발점이고 재치는 우연일 뿐, 반복해 다듬은 기술이 있어야 무대에 설 수 있다. “작가 지망생이 데생에서부터 수채화, 유화를 거쳐 자기 세계를 창조하는 것과 비슷해요.”
MCA의 커리큘럼은 1년 과정(11개월), 총 세 단계로 설계됐다. 메타코미디 소속 아티스트들이 강사진으로 나서 경험을 직접 전수한다. 기초 훈련부터 장르 심화, 공연 실습과 매니지먼트 연계까지 이어지는 구조다.
‘피식대학’의 구설수에서 보듯 코미디는 늘 경계 위에 선다. “코미디는 전제를 세워놓고 무너뜨리는 장르예요. 파격은 불편을 동반하죠.” 불편함이 웃음을 압도하면 실패다. “계속 고민해요. 어떻게 시대정신을 웃음으로 번역해 공감의 밀도를 높일지, 불편을 낮출 수 있을지.” 사람들이 듣는 노래와 입는 옷, 쓰는 휴대전화 등 일상의 감각을 읽어내는 일이 코미디의 과제다.
코미디의 변화를 묻자 그는 뜻밖에도 “순수해지고 있다”고 답했다. 과거 웃음만으로 긴 러닝타임을 끌고 가는 일이 부담이었다면, 지금은 숏폼 포맷 덕분에 코미디로 시작해 코미디로 끝나는 콘텐츠도 가능해졌다.
인터뷰 말미에 그는 음악을 부러워했다. “비틀즈는 60대가 20대에 불렀던 노래를 다시 불러도 감동이 있잖아요. 탈시간성이라는 게 있죠. 코미디는 시간의 영향을 많이 받아요.” 영생하는 코미디가 가능할까. 메타코미디 구성원들이 밤마다 붙들고 토론하는 질문이기도 하다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
