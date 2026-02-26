블록버스터 혁신 신약 10개 만들고 우주 데이터센터 원천기술 확보한다
정부 ‘K-문샷 프로젝트’ 본격 시동
AI 역량 결집해 국가 난제 해결
정부가 인공지능(AI)을 활용해 대한민국의 과학기술 연구생산성을 두 배로 끌어올리는 ‘K-문샷 프로젝트’를 본격 추진한다. 흩어져 있는 국가 과학기술 AI 자원과 역량을 하나로 묶어 기술적 난제를 해결하며 국가적 경쟁력 대도약을 이뤄낸다는 구상이다.
과학기술정보통신부는 25일 국가AI전략위원회 제2차 전체회의에서 이 같은 내용의 ‘K-문샷 프로젝트 추진 전략’을 발표했다. 문샷은 1960년대 미국 항공우주국(NASA)이 수행했던 유인 달 탐사 프로젝트처럼 불가능해 보이는 목표에 도전해 파격적인 혁신을 이끌어내는 시도를 뜻한다.
K-문샷 프로젝트의 1차 목표는 2030년까지 AI를 활용해 과학기술 연구생산성을 두 배 높이는 것이다. 피인용 상위 1% 논문 점유율을 2023년 4.1%에서 2030년 8.2%까지 늘린다는 계획이다. 10년 내 연구·혁신 생산성을 두 배 높이겠다는 미국의 ‘제네시스 미션’보다 목표 달성 시점을 절반이나 앞당긴 승부수다.
김성수 과기정통부 연구개발정책실장은 “한국은 노벨상에 도전할 만한 피인용 상위 1% 논문 수가 13~14위에 머물러 있다”며 “질적 생산성을 높여 전 세계 5위 수준까지 끌어올릴 것”이라고 말했다.
또 2035년까지 8대 분야(첨단바이오·미래에너지·피지컬AI·우주·소재·AI과학자·반도체·양자)의 12대 국가 미션을 AI 기반 과학기술로 해결한다는 목표를 제시했다. 예를 들어 첨단바이오 분야에서는 AI 융합으로 신약개발 속도를 10배 이상 높여 블록버스터 혁신 신약을 10개 창출한다. 우주 분야에선 우주 데이터센터 원천기술 확보 및 시제기 발사를 추진하고, 노벨상 수준의 과학적 발견을 주도할 ‘AI 과학자’를 개발해 완전 자율형 실험을 진행한다.
이번 프로젝트의 가장 큰 차별점은 ‘프로그램 디렉터(PD)’ 중심 운영 체계다. 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관을 단장으로 하는 ‘K-문샷 추진단’을 구성해 산·학·연 및 관계부처가 ‘원팀’이 되는 분야별 분과를 운영하고, 각 분과별 PD를 맡은 민간 전문가에게 총괄적 권한을 부여하는 식이다. 정부는 3월 중 12개 핵심 미션과 PD를 확정할 예정이다.
인프라 구축에도 총력을 기울인다. 슈퍼컴 6호기 그래픽처리장치(GPU) 30%와 첨단 GPU 확보 사업분 일부 등을 과학기술 AI 연구 전용으로 배정해 GPU 8000장 이상을 확보할 예정이다. 파편화된 연구 데이터 등을 통합하기 위해 ‘국가 과학 AI 통합 플랫폼’을 구축하고 연구데이터 공유 인센티브 체계도 마련하기로 했다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사