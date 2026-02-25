시사 전체기사

대구 재생에너지 누적보급량 전국 특별·광역시 1위

입력:2026-02-25 18:34
수년간 확대… 지난해 기준 487㎿
“2030년까지 약 940㎿ 추가 보급”

대구 동구 신용보증기금 기숙사 옥상에 설치된 대구시민햇빛발전소 5호기 모습. 대구시 제공

대구시가 재생에너지 선진 도시로 거듭나기 위해 태양광과 풍력 등 친환경 에너지로의 전환에 적극적으로 나서고 있다.

시는 2025년 기준 재생에너지 누적 보급량이 487메가와트(㎿)로 전국 특별·광역시 가운데 1위를 차지했다고 25일 밝혔다. 시는 수년간 태양광 중심의 재생에너지 보급이 도시 전반에 구조적으로 확대된 결과라고 평가했다. 대구 지역 태양광 발전 허가신청은 2020년 214건(20.6㎿)에서 2023년 684건(81.7㎿), 2025년 1325건(167.1㎿)으로 증가했다. 최근 5년간 설치 용량이 8배 이상 증가한 것이다.

특히 산업단지 내 확산이 두드러진다. 산업단지 태양광 허가 용량은 2020년 9.8㎿에서 2025년 97.4㎿로 약 10배 확대됐다. 기업들은 비용 절감과 경쟁력 강화를 위해 공장 지붕과 노는 땅 등을 활용해 자체 발전을 확대했다. 시민참여형 모델인 대구시민햇빛발전소도 18호기까지 설치돼 운영되고 있다. 2.3㎿ 규모의 에너지를 생산해 조합원들에게 일정 수익을 배분하고 있다.

공공부문도 속도를 내고 있다. 상수도사업본부 내 사업소와 배수지 등 14곳에 3.9㎿ 규모의 태양광 설비 설치를 추진하고 있다. 또 주차면적 1000㎡ 이상 공영주차장 98곳에도 약 22㎿ 규모의 태양광 설비 설치가 추진 중이다.

풍력 분야도 성과를 냈다. 지난해 말 군위 지역에 5㎿급 풍력발전기 15기를 갖춘 대규모 풍백풍력발전소(75㎿)를 준공해 운영 중이다.

시는 올해부터 2030년까지 약 940㎿의 재생에너지를 추가 보급해 2030년 누적 보급 1427㎿를 달성한다는 목표를 세웠다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr

