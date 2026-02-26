정치권이 호시탐탐 노린 한은 적립금… 23조 ‘역대 최대’

고환율에 순이익 5년 새 6조 증가

세수 결손 때마다 ‘활용론’ 반복

한은 “총자산 5%까지 늘려야”

설을 앞둔 지난 11일 서울 중구 한국은행 본점에서 직원들이 시중은행으로 공급될 설 자금 방출 작업을 하고 있다. 사진공동취재단

지난해 한국은행 적립금이 약 23조원에 육박하며 역대 최대치를 기록했다. 올해 정부 예산(727조원)의 3%에 달하는 금액으로, 고환율 기조 속에 한은의 순이익이 늘어나면서 적립금 규모도 해마다 불어나고 있다. 정치권에선 이 자금을 경기부양에 활용하자는 주장을 수차례 반복하고 있다. 반면 한은은 통화량 조절과 외환시장 안정을 위한 필수 예비금이라며 맞서는 형국이다.



25일 한은에 따르면 지난해 말 기준 적립금은 약 22조9000억원으로 집계됐다. 법에 따라 반드시 적립해야 하는 법정적립금(19조5000억원)과 한은이 자율적으로 쌓은 임의적립금(3조4000억원)을 더한 금액이다. 2021년 17조원에 그쳤던 적립금이 5년 만에 6조원 가까이 늘었다.





한은 적립금은 나라 경제에 문제가 생길 때를 대비해 중앙은행이 쌓아두는 비상금 성격의 돈이다. 한은은 이 적립금을 평소에 쓰지 않고 실제로 돈이 새나갈 때를 대비해 둔다. 만약 환율이 급등해 한은이 달러를 대량으로 팔아 시장을 안정시키는 과정에서 손실이 나면 적립금으로 부족분을 메운다. 금융시장이 크게 흔들려 시중에 돈을 공급했다가 채권 이자 부담이 커지는 경우에도 적립금이 일종의 안전판 역할을 한다.



한은은 현재 세후 순이익의 30%를 손실 보전 목적의 법정적립금으로 쌓은 뒤 임의적립금 일부를 제외한 나머지를 정부 세입으로 납부하고 있다. 한은 관계자는 “적립금은 중앙은행이 외환시장과 금융시장에서 신뢰를 유지하기 위한 최소한의 재무 여력”이라며 “대외 신인도와 정책 신뢰를 떠받치는 기반이기 때문에 일정 규모를 유지할 필요가 있다”고 말했다.



한은 실적 호조의 영향으로 적립금은 매년 늘어나고 있다. 한은의 수지는 주로 외화 유가증권 등 자산 운용에 따른 이자와 매매 손익 등으로 구성돼 있다. 금리, 주가, 환율 변동에 민감한 구조인데 지난해 강달러 현상이 지속되면서 달러 표시 외화 유가증권의 원화 환산 수익이 급증했다. 한은이 조만간 발표하는 지난해 당기순이익도 역대 최대 규모를 기록할 것으로 전망된다. 이에 따라 적립금 규모도 2024년과 비교해 2조원 넘게 증가한 것으로 보인다.



문제는 정치권이 눈덩이처럼 불어난 이 돈을 호시탐탐 노리는 데 있다. 코로나19 팬데믹 직후인 2021년 더불어민주당에선 한은 적립금을 풀어 경기 활성화에 사용하도록 하는 내용의 법안을 발의했다. 재정경제부도 2023년 기획재정부 시절 당시 세수결손이 예상되자 한은 적립금을 끌어다 쓸 수 있는지를 두고 한 로펌에 법률자문을 의뢰하기도 했다. 다만 이를 위해선 한국은행법을 개정해야 하고, 중앙은행의 독립성을 해칠 수 있다는 우려 끝에 논의가 무산됐다.



한은 측은 오히려 적립금 규모를 더 늘려야 한다며 맞서고 있다. 지난해 말 기준 한은 적립금은 총자산의 약 4%가량이다. 스위스나 홍콩, 대만 등 다른 나라 중앙은행과 비교하면 절반 수준에 그친다. 한은은 적정한 적립금 규모를 총자산 대비 5% 수준으로 상정하고, 중장기적으로 적립금을 불려갈 방침이다.



박세환 기자 foryou@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 지난해 한국은행 적립금이 약 23조원에 육박하며 역대 최대치를 기록했다. 올해 정부 예산(727조원)의 3%에 달하는 금액으로, 고환율 기조 속에 한은의 순이익이 늘어나면서 적립금 규모도 해마다 불어나고 있다. 정치권에선 이 자금을 경기부양에 활용하자는 주장을 수차례 반복하고 있다. 반면 한은은 통화량 조절과 외환시장 안정을 위한 필수 예비금이라며 맞서는 형국이다.25일 한은에 따르면 지난해 말 기준 적립금은 약 22조9000억원으로 집계됐다. 법에 따라 반드시 적립해야 하는 법정적립금(19조5000억원)과 한은이 자율적으로 쌓은 임의적립금(3조4000억원)을 더한 금액이다. 2021년 17조원에 그쳤던 적립금이 5년 만에 6조원 가까이 늘었다.한은 적립금은 나라 경제에 문제가 생길 때를 대비해 중앙은행이 쌓아두는 비상금 성격의 돈이다. 한은은 이 적립금을 평소에 쓰지 않고 실제로 돈이 새나갈 때를 대비해 둔다. 만약 환율이 급등해 한은이 달러를 대량으로 팔아 시장을 안정시키는 과정에서 손실이 나면 적립금으로 부족분을 메운다. 금융시장이 크게 흔들려 시중에 돈을 공급했다가 채권 이자 부담이 커지는 경우에도 적립금이 일종의 안전판 역할을 한다.한은은 현재 세후 순이익의 30%를 손실 보전 목적의 법정적립금으로 쌓은 뒤 임의적립금 일부를 제외한 나머지를 정부 세입으로 납부하고 있다. 한은 관계자는 “적립금은 중앙은행이 외환시장과 금융시장에서 신뢰를 유지하기 위한 최소한의 재무 여력”이라며 “대외 신인도와 정책 신뢰를 떠받치는 기반이기 때문에 일정 규모를 유지할 필요가 있다”고 말했다.한은 실적 호조의 영향으로 적립금은 매년 늘어나고 있다. 한은의 수지는 주로 외화 유가증권 등 자산 운용에 따른 이자와 매매 손익 등으로 구성돼 있다. 금리, 주가, 환율 변동에 민감한 구조인데 지난해 강달러 현상이 지속되면서 달러 표시 외화 유가증권의 원화 환산 수익이 급증했다. 한은이 조만간 발표하는 지난해 당기순이익도 역대 최대 규모를 기록할 것으로 전망된다. 이에 따라 적립금 규모도 2024년과 비교해 2조원 넘게 증가한 것으로 보인다.문제는 정치권이 눈덩이처럼 불어난 이 돈을 호시탐탐 노리는 데 있다. 코로나19 팬데믹 직후인 2021년 더불어민주당에선 한은 적립금을 풀어 경기 활성화에 사용하도록 하는 내용의 법안을 발의했다. 재정경제부도 2023년 기획재정부 시절 당시 세수결손이 예상되자 한은 적립금을 끌어다 쓸 수 있는지를 두고 한 로펌에 법률자문을 의뢰하기도 했다. 다만 이를 위해선 한국은행법을 개정해야 하고, 중앙은행의 독립성을 해칠 수 있다는 우려 끝에 논의가 무산됐다.한은 측은 오히려 적립금 규모를 더 늘려야 한다며 맞서고 있다. 지난해 말 기준 한은 적립금은 총자산의 약 4%가량이다. 스위스나 홍콩, 대만 등 다른 나라 중앙은행과 비교하면 절반 수준에 그친다. 한은은 적정한 적립금 규모를 총자산 대비 5% 수준으로 상정하고, 중장기적으로 적립금을 불려갈 방침이다.박세환 기자 foryou@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지