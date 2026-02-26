코오롱 어린이 드림캠프 개최… 초등학생 30명에게 장학금 지원
2004년부터 총 624명 30억 지원
코오롱그룹 비영리 재단법인 ‘꽃과어린왕자’는 24~25일 제22회 코오롱 어린이 드림캠프(사진)를 열었다. 어려운 환경에서도 건실하게 꿈을 키워가는 전국 초등학교 6학년 학생들을 선발해 장학금을 수여하고 진로탐색과 스포츠활동 등 프로그램을 통해 미래를 응원하는 자리다.
올해 선발된 30명의 학생들에게는 1인당 향후 3년간 모두 660만원의 장학금을 지급한다. 중학교에 입학하면 노트북이나 태블릿PC도 전달할 예정이다. 꽃과어린왕자 재단은 2004년부터 올해까지 총 624명의 학생들에게 약 30억원을 지원해왔다.
이날 15기 장학생 중 올해 대학 입학을 앞둔 학생 2명에게 각 500만원의 대입특별장학금도 전달됐다. 서창희 이사장은 “재단은 장학생들이 마음껏 꿈을 펼쳐나갈 수 있도록 기회와 동기를 제공할 예정”이라고 말했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사