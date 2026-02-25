고양 하수관로 매몰사고 관련 공무원, 건설사 대표 기소
중대재해처벌법 위반 등 혐의
공무원 불법하도급 연루 정황
지난해 경기도 고양시 풍동 하수관로 공사 현장에서 발생한 매몰 사고와 관련해 불법 하도급에 관여한 공무원과 건설사 관계자 등 2개 법인과 5명이 재판에 넘겨졌다.
의정부지방검찰청 고양지청 공공·부패범죄전담부(부장검사 정혜승)는 중대재해처벌법 위반 등 혐의로 A건설사와 대표 B씨, 현장소장 C씨, 고양시청 과장 D씨, 공사 감독공무원 E씨, F건설사와 운영자 G씨 등 2개 법인과 5명을 불구속 기소했다고 25일 밝혔다. 사고는 지난해 4월 26일 고양시 일산동구 풍동 오수관로 신설 공사 현장에서 발생했다. 굴착 구간에서 흙더미가 무너지며 작업 중이던 근로자 1명이 숨지고 1명이 중상을 입었다.
정상적인 시공 방법은 ‘흙막이를 조립한 뒤 이를 굴착 아랫면에 밀어 넣는 방식’이었다. 하지만 사고 현장에서는 근로자들이 먼저 굴착면 내부로 들어간 뒤 흙막이를 조립하는 비정상적인 방식으로 작업이 이뤄진 것으로 조사됐다. 흙막이 높이도 굴착면에 미치지 못했다.
이 과정에서 인근 도로의 진동과 하중이 굴착 사면에 집중되면서 토사가 붕괴한 것으로 파악됐다. 시공사 측은 사전 지반 조사와 작업 순서가 명시된 조립도 작성 등 기본적인 안전조치를 이행하지 않은 것으로 드러났다.
하수관로 정비 공사의 원수급자는 F건설사였는데 A건설사에 재하도급해 공사가 진행됐다. 규정상 원수급자가 공사를 수행하기 어려운 경우에는 계약을 포기하고 지방자치단체가 다시 업체를 선정해야 했다. 고양시청 과장 D씨의 지시에 따라 감독공무원이 F건설사에 연락해 하도급을 진행하도록 하는 등 시청 공무원들이 불법 하도급에 관여한 정황도 드러났다.
