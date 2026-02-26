경제 불확실성 뚫고 미래 준비·상생 보폭 넓힌다
네트워크·기술력 총동원 시장 개척
국내 주요 기업들은 대내외 경제 불확실성이 지속되는 등 녹록지 않은 경영 환경 속에서도 미래를 준비하며 상생의 보폭을 넓히고 있다. 기업들은 세계 각지에 뻗어 있는 네트워크와 자체 기술력을 총동원해 새로운 시장을 개척하는 동시에 취약 계층을 지원하고 미래 세대를 육성하며 사회 전반에 희망의 온기를 불어넣고 있다.
삼성전자는 초격차 기술 리더십으로 재도약의 기틀을 다지고 인공지능(AI) 성장이 만들어가는 시대에 대비한 새로운 성장동력을 확보할 수 있도록 다양한 영역에서 도전을 이어가고 있다. 반도체를 총괄하는 DS(디바이스솔루션) 부문은 지난해 근원적 경쟁력 회복의 시간을 보낸 데 이어, 올해는 부문별 특성에 맞는 전략 수립으로 반도체 시장을 주도한다는 목표를 세웠다. 선단 공정 기반 고대역폭메모리(HBM) 적기 개발로 경쟁력을 확보하고 시장 요구에 대응한다는 방침이다. DX(디바이스경험) 부문은 스마트폰 TV 가전 등 전 제품에 AI를 적용해 시장을 선도하기 위한 노력을 강화한다. 이와 함께 미래 격전지인 로봇 사업 분야에서 선도적 입지를 구축하기 위한 준비도 진행하고 있다.
최근 폐막한 이탈리아 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 출전한 한국 선수들의 활약 뒤에도 기업들의 묵묵한 지원이 있었다. LG는 국내 저변이 넓지 않은 스켈레톤과 아이스하키에 대한 후원을 꾸준히 이어오고 있다. 올해로 스켈레톤 국가대표팀 후원은 11년, 아이스하키 국가대표팀 후원은 10년을 맞았다. 유망주를 키우고 저변을 확대하는 등 스포츠 후원 분야에서도 구광모 회장 특유의 미래 세대 육성 철학이 반영되고 있다는 평가가 나온다.
기업 문화를 살린 상생 활동도 이어지고 있다. 롯데는 보건복지부, 초록우산과 함께 일상 속 따뜻한 변화를 실천하는 개인과 단체를 격려하기 위해 ‘롯데 mom편한 가족상’을 신설했다. 출산 장려와 모범적인 육아 확대에 기여했거나 가족 구성원들이 나눔을 실천하고 유대감을 강화한 사례 등을 심사해 가정의 달인 5월 시상할 계획이다.
포스코는 2007년 창단한 대학생 해외봉사단 ‘비욘드(Beyond)’를 통해 19년간 1500여명의 봉사단원을 배출했다. 이들은 국내외에서 취약 계층을 지원하는 각종 활동을 펼치며 나눔의 지평을 넓히는 중이다. GS그룹은 2020년 ‘스타트업 벤처와 함께하는 미래 성장’ 전략을 선언한 것을 기점으로 신생 기업에 적극 투자하며 기존 사업 영역과 연계된 신사업을 발굴하고 있다.
