현대차, 무인 소방로봇 4대 소방청 기증
현대자동차그룹은 소방관이 직접 불길 속에 뛰어들지 않고도 화재를 진압할 수 있는 무인 소방로봇(사진) 4대를 소방청에 제공했다고 25일 밝혔다.
현대차그룹은 전날 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 기증 행사를 가졌다. 무인 소방로봇은 원격 주행이 가능한 현대로템의 전동화 다목적 무인차량 ‘HR-셰르파’에 화재 진압 장비들을 탑재해 제작했다. 섭씨 800도에 달하는 화재 현장에서도 장비 온도를 50~60도로 낮출 수 있어 불길 가까이 접근할 수 있다. 적외선 센서를 기반으로 한 시야 개선 카메라를 탑재해 불길과 짙은 연기 속에서도 발화 지점이나 구조 대상자 식별이 가능하다. 고열에도 견딜 수 있는 특수 타이어를 장착했다. 또 6륜 독립구동이 가능한 인휠모터 시스템을 장착해 화재 잔해나 장애물이 많은 사고 현장에서 원활한 주행이 가능하다.
이날 기증한 무인 소방로봇 4대 중 2대는 소방청의 요청에 따라 수도권 및 영남 119특수구조대에 각각 1대씩 미리 배치됐다. 나머지 2대는 다음 달 초 경기 남부와 충남 소방본부에 1대씩 추가 배치된다. 현대차그룹은 무인 소방로봇 공급 규모를 향후 100대로 확대할 계획이다. 정의선 현대차그룹 회장은 “무인 소방로봇은 ‘사람을 살리는 기술’이라는 우리 공동의 목표를 구현한 새로운 모빌리티”라며 “위험한 현장에 한발 먼저 투입돼 소방관의 안전을 지키는 든든한 팀원이 되기를 바란다”고 말했다.
현대차그룹은 6월 개원하는 국내 최초 소방관 전문 의료기관 국립소방병원에도 소방관 치료와 재활을 위한 차량과 장비 등을 기증할 예정이다.
이용상 기자
