BTS 월드투어, 극장서도 즐긴다… 티켓 예매 개시
4월 고양·도쿄 공연 ‘라이브 뷰잉’
광화문 공연 예매엔 10만명 몰려
방탄소년단(BTS)의 대규모 월드투어를 극장에서 함께 즐길 수 있는 라이브 뷰잉 티켓 예매가 시작됐다.
BTS는 25일 CGV·롯데시네마·메가박스 등 주요 멀티플렉스 3사 홈페이지와 애플리케이션을 통해 오는 4월 11일 고양 공연과 4월 18일 도쿄 공연의 ‘라이브 뷰잉’(포스터) 티켓 예매를 개시했다. 라이브 뷰잉은 관객들이 극장에 모여 콘서트나 스포츠 경기를 실시간 중계로 함께 관람하는 방식이다.
이번 상영은 전 세계 80개 국가·지역, 약 3800개관에서 진행된다. 일부 지역에서는 시차를 고려해 딜레이 중계로 운영된다. 월드투어 ‘BTS WORLD TOUR ARIRANG’의 포문을 여는 고양 공연과 글로벌 일정의 출발점인 도쿄 공연을 극장에서 라이브로 즐길 수 있다는 점에서 관심이 쏠린다. 두 도시를 시작으로 향후 라이브 뷰잉 대상 공연은 점차 확대될 예정이다.
BTS는 4월 9~11일 고양종합운동장 주경기장 공연을 시작으로 전 세계 34개 도시 82회에 이르는 대규모 월드투어에 돌입한다. 이에 앞서 3월 20일 오후 1시 정규 5집 ‘ARIRANG’(아리랑)을 발매한다. 신보에는 ‘지금의 방탄소년단’을 보여줄 14곡이 담긴다.
3월 21일 서울 광화문광장에서 열리는 BTS 컴백 라이브 공연 티켓 예매에는 약 10만명이 몰렸다. ‘피케팅’(피 튀기는 티켓팅)이라는 말이 나올 만큼 경쟁이 치열했다. 광화문 일대 상권에선 전례 없는 ‘BTS 특수’에 대한 기대감이 치솟는 가운데 대규모 인파 유입에 따른 혼잡 우려도 나온다. 해당 공연은 넷플릭스를 통해 전 세계에 생중계될 예정이다.
이다연 기자
