홍명보호 결전지 멕시코 치안 비상

소요 사태 중심지서 10여㎞ 불과

멕시코, 대응 방안 FIFA에 전달

한국 축구 대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 1·2차전을 치르는 멕시코 과달라하라의 아크론 스타디움. 로이터연합뉴스

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 개막을 석 달여 앞두고 홍명보호 결전지인 멕시코 할리스코주 과달라하라가 마약 카르텔과의 전쟁에 휩싸였다.



클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 24일(현지시간) 정례 기자회견에서 “월드컵 경기를 정상적으로 치를 수 있도록 완전한 안전을 보장하겠다”며 “과달라하라에서 열리는 경기를 보기 위해 방문하는 축구 팬들에겐 아무런 위험도 없다”고 강조했다. 멕시코는 오는 6~7월 미국·캐나다와 함께 북중미월드컵을 개최한다.



지난 주말 할리스코주 곳곳에서 발생한 소요 사태로 치안 우려가 커지자 셰인바움 대통령이 직접 진화에 나선 것으로 보인다. 멕시코 정부는 지난 22일 자국 최대 마약 밀매 조직 ‘할리스코 신세대 카르텔(CJNG)’의 수장 네메시오 오세게라, 일명 ‘엘 멘초’를 사살했다. 이에 갱단원들이 무차별 총격과 방화 등 보복 테러를 가하면서 현재까지 70명 넘게 숨진 것으로 알려졌다.



문제는 이곳에서 한국의 월드컵 조별리그 1·2차전이 열린다는 점이다. 홍명보호의 베이스캠프 역시 이곳에 차려질 예정이다. 소요 사태 중심지로부터 서쪽으로 불과 10여㎞ 떨어져 있다. 당장 현지 여자 프로축구 경기 도중 굉음을 총소리로 착각해 선수들과 관중이 대피하는 소동이 벌어졌다. 다음 달 멕시코와 평가전을 앞둔 포르투갈 축구협회는 “멕시코 내 폭력 사태를 주시하고 있다”고 밝혔다.



일각에선 과달라하라의 월드컵 개최권을 박탈해야 한다는 주장까지 나온다. 이번 대회 멕시코에선 과달라하라 4경기, 멕시코시티 5경기, 몬테레이 4경기 등 총 13경기가 열린다. 파블로 레무스 할리스코 주지사는 “우리의 대응 방안을 (FIFA에) 전달했다. FIFA가 개최지를 철회할 계획은 전혀 없다”고 강조했다.



FIFA도 사태를 예의주시하고 있다. 당장 소요 사태는 진정됐지만 우려는 남아 있다. 마약 카르텔 간 권력 투쟁이 본격화될 수 있어서다. 다만 카르텔 조직도 호텔과 식당 등 지역 경제에 관여하고 있는 만큼 월드컵을 앞두고 안정을 되찾을 것이란 관측도 나온다.



정신영 기자



GoodNews paper ⓒ 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 개막을 석 달여 앞두고 홍명보호 결전지인 멕시코 할리스코주 과달라하라가 마약 카르텔과의 전쟁에 휩싸였다.클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 24일(현지시간) 정례 기자회견에서 “월드컵 경기를 정상적으로 치를 수 있도록 완전한 안전을 보장하겠다”며 “과달라하라에서 열리는 경기를 보기 위해 방문하는 축구 팬들에겐 아무런 위험도 없다”고 강조했다. 멕시코는 오는 6~7월 미국·캐나다와 함께 북중미월드컵을 개최한다.지난 주말 할리스코주 곳곳에서 발생한 소요 사태로 치안 우려가 커지자 셰인바움 대통령이 직접 진화에 나선 것으로 보인다. 멕시코 정부는 지난 22일 자국 최대 마약 밀매 조직 ‘할리스코 신세대 카르텔(CJNG)’의 수장 네메시오 오세게라, 일명 ‘엘 멘초’를 사살했다. 이에 갱단원들이 무차별 총격과 방화 등 보복 테러를 가하면서 현재까지 70명 넘게 숨진 것으로 알려졌다.문제는 이곳에서 한국의 월드컵 조별리그 1·2차전이 열린다는 점이다. 홍명보호의 베이스캠프 역시 이곳에 차려질 예정이다. 소요 사태 중심지로부터 서쪽으로 불과 10여㎞ 떨어져 있다. 당장 현지 여자 프로축구 경기 도중 굉음을 총소리로 착각해 선수들과 관중이 대피하는 소동이 벌어졌다. 다음 달 멕시코와 평가전을 앞둔 포르투갈 축구협회는 “멕시코 내 폭력 사태를 주시하고 있다”고 밝혔다.일각에선 과달라하라의 월드컵 개최권을 박탈해야 한다는 주장까지 나온다. 이번 대회 멕시코에선 과달라하라 4경기, 멕시코시티 5경기, 몬테레이 4경기 등 총 13경기가 열린다. 파블로 레무스 할리스코 주지사는 “우리의 대응 방안을 (FIFA에) 전달했다. FIFA가 개최지를 철회할 계획은 전혀 없다”고 강조했다.FIFA도 사태를 예의주시하고 있다. 당장 소요 사태는 진정됐지만 우려는 남아 있다. 마약 카르텔 간 권력 투쟁이 본격화될 수 있어서다. 다만 카르텔 조직도 호텔과 식당 등 지역 경제에 관여하고 있는 만큼 월드컵을 앞두고 안정을 되찾을 것이란 관측도 나온다.정신영 기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지