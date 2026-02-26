“넘어져도 재밌어요” 눈밭 뒹굴며 꿈 키운 아이들
국민일보 청소년 꿈나래 겨울캠프
“겨울캠프 최고예요. 다음에 또 오고 싶어요.”
25일 오전 10시 강원도 정선군 하이원리조트 마운틴 스키장에 반짝이는 고글과 알록달록 스키복을 갖춰 입은 60여명의 아이들이 한데 모였다. 아이들은 처음 신어보는 스키 부츠가 낯선 듯 눈 위를 뒤뚱뒤뚱 걸으며 즐거워했다. 몇몇은 균형을 잡지 못하고 눈밭에 넘어졌다.
넘어진 아이와 이를 지켜보는 친구들 사이에선 금세 웃음꽃이 피어났다. 김신영(11)양은 “캠프 첫날 언니, 오빠들과 신나게 물놀이를 하고 맛있는 음식을 많이 먹어서 정말 좋았다”며 “오늘 스키를 처음 배워서 조금 힘들고 무서웠지만 다음에는 더 잘 탈 수 있을 것 같다”고 말했다.
제29회 국민일보 청소년 꿈나래 겨울캠프 둘째 날 강원도 영월 정선 지역아동센터에서 생활하는 청소년들이 하이원리조트 전문 강사로부터 스키 강습을 받았다. 오전에는 스키 착용하기, 넘어지기, 앞으로 나가기 등 기초과정을 익혔다. 김동우(14)군은 “많이 넘어지기도 했지만 친구들과 함께 스키를 타서 정말 재밌었다”며 “다음에도 친구들과 함께 스키를 타러 오고 싶다”고 말했다.
아이들은 오후에 초급자 코스에 올랐다. 일부는 무서워하기도 했지만 대부분 용기를 내어 슬로프를 내려오는 데 성공했다. 고형석 정선지역아동센터 인솔교사는 “하루에 끝나는 체험 프로그램이 대부분인데 이번 캠프는 2박 3일로 길고 프로그램도 정말 알차다”며 “겨울캠프가 아이들에게는 잊지 못할 추억이 될 것”이라고 말했다.
김경호 국민일보 사장은 “청소년들이 다양한 체험과 배움을 통해 자신의 가능성을 발견하고 한 단계 더 성장해 나가길 바란다”며 “앞으로 꿈을 향해 힘차게 나아갈 수 있는 용기와 자신감을 심어주는 시간이 되기를 기대한다”고 말했다.
최철규 강원랜드 대표이사 직무대행은 “이번 캠프가 평소 스키장을 접하기 어려웠던 아이들에게 겨울 스포츠의 즐거움을 만끽하고 새로운 꿈을 설계하는 소중한 기회가 되길 바란다”며 “강원랜드와 하이원리조트의 우수한 인프라를 활용해 아이들이 밝고 건강하게 성장할 수 있도록 든든한 버팀목 역할을 하겠다”고 말했다.
겨울캠프는 강원랜드, 포스코홀딩스, 정엔지니어링, 청온가의 도움으로 마련됐다. 하이원리조트 물놀이 시설인 하이원 워터월드에서 24일 시작한 이번 캠프는 26일 하이원 스노우월드 체험으로 막을 내린다.
정선=글·사진 서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
