타이어코드 생산 위한 인도 현지법인 설립
HS효성
HS효성첨단소재는 인도 중서부에 위치한 마하슈트라주에 신규 법인 ‘HS 효성 인디아’를 설립하고 글로벌 경쟁력 강화에 나섰다. HS효성첨단소재는 지난해 말 3000만 달러(약 430억원)을 출자해 타이어코드 생산을 위한 인도 현지법인을 설립한다고 밝혔다. 이번 투자는 폴리에스터 타이어코드의 글로벌 수요 증가에 선제적으로 대응하는 차원이다.
HS효성첨단소재는 인도 마하라슈트라주 나그푸르 산업단지에 약 7만평 규모의 생산부 지를 확보하고 2027년 타이어코드 공장을 완공해 제품을 생산할 계획이다. 향후 에어백 원단 등 자사 핵심 제품군의 생산라인 증설도 단계적으로 검토할 예정이다.
HS효성첨단소재 관계자는 “이번 투자를 통해 인도 내 안정적인 공급망을 구축하고 시장 점유율을 확대함으로써 급변하는 시장에 신속하게 대응할 수 있는 기반을 마련할 수 있을 것”이라고 말했다.
조현상 HS효성 부회장은 지난달 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF) 행사에서 데벤드라 파드나비스 인도 마하라슈트라주총리를 만나 인도 시장 공략을 위한 현지 투자 계획에 대해 논의하기도 했다. 파드나비스 주총리는 “HS효성이 해당 지역 투자를 통해 인도 내수와 수출의 기회를 잡고, 고용 창출은 물론 인도 산업 발전에도 크게 기여해 달라”고 요청했고, 조 부회장은 “친환경·저탄소 전환과 안정적인 글로벌 공급망 구축을 위한 협력을 지속해 나가겠다”고 화답했다.
