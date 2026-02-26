인재·기술 바탕으로 최고 제품·서비스 창출해 인류사회 공헌
삼성전자
삼성전자는 ‘인재와 기술을 바탕으로 최고 제품과 서비스를 창출해 인류사회에 공헌한다’는 경영철학 아래 반도체와 스마트폰, 가전 등 전 분야에서 기술 리더십 공고화를 위한 기틀을 다지고 있다. 삼성전자는 미래 격전지로 부상한 로봇 사업 분야에서도 선도적인 입지 구축을 위해 유망 기술 및 기업에 대한 과감한 투자와 인수·합병(M&A)도 진행하는 중이다.
반도체 사업부인 DS(디바이스 솔루션) 부문은 메모리와 파운드리(반도체 위탁생산), 시스템LSI 각 사업 특성에 맞는 전략으로 차세대 반도체 솔루션을 주도한다는 구상이다. 메모리의 경우 선단 공정·첨단 패키징 역량을 통해 차세대 고대역폭메모리(HBM)를 적기에 개발, 인공지능(AI) 시대에 걸맞는 제품 경쟁력을 확보하고 있다. HBM 외에도 고성능·고용량 SSD(낸드플래시 기반 저장장치) 라인업을 확대해 시장 요구에 적극적으로 대응 중이다.
파운드리는 고객 중심의 서비스로 사업 경쟁력을 확보해 고객 만족도를 높여 나간다는 계획이다. 수율 개선과 비용 절감 등으로 수익 구조도 건실하게 다질 방침이다. 시스템LSI는 고수익 AI 제품 경쟁력을 확보하는 동시에 사업구조를 개선해 지속가능한 성장 기반을 구축한다.
모바일·가전·TV가 포함된 DX(디바이스경험) 부문은 전 제품에 AI를 적용해 시장을 선도하고 있다. 특히 고객 프라이버시를 보호하는 데 공을 들이고 있다. AI 시대가 본격적으로 열리면서 제품 간 연결이 많아지는 만큼 고객이 개인정보 유출 걱정 없이 제품과 서비스를 사용할 수 있도록 하겠다는 것이다. 삼성전자는 첨단 보안기술인 삼성 녹스(Knox)를 적용, 프라이버시 보호에 만전을 기하고 있다.
새로운 미래 먹거리를 발굴하고 육성하는 데도 적극적이다. 특히 미국과 중국이 경쟁적으로 육성 중인 로봇 산업을 주목하는 모습이다. 한국과학기술원(KAIST) 연구팀이 2011년 창업한 레인보우로보틱스를 2024년 말 인수한 것도 이런 이유에서다. 삼성전자는 레인보우로보틱스의 협동 로봇, 양팔 로봇, 자율이동 로봇을 제조·물류 등 업무에 투입해 활용할 방침이다.
삼성전자 관계자는 “사업장 내 제조봇, 키친봇 등 추진으로 확보한 핵심기술과 데이터를 첨단 휴머노이드 개발에 활용하는 ‘개발 선순환 체계’를 구축해 기술 검증과 고도화를 발 빠르게 진행할 계획”이라고 설명했다. 또 메드텍 분야의 경우 의료·건강관리와 IT기술을 접목한 토탈 헬스케어 사업으로 확장을 추진하고 있다. 초음파 진단 기기 이외 사업 영역 확대를 검토하는 한편 AI를 기반으로 경쟁사와 차별화된 역량을 확보한다는 계획이다.
삼성전자는 이와 함께 옥스퍼드 시멘틱 테크놀로지스(AI)를 비롯해 소니오(메드텍), 룬·마시모 오디오사업부(오디오·전장) 등 미래 성장 산업 관련 기업을 연이어 인수하며 신성장 사업을 육성하는 데도 공을 들이고 있다.
