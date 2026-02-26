명예의 전당 조성… 우수기업 히스토리 한곳에
한국환경공단
한국환경공단 국가물산업클러스터사업단은 26일 대구 국가물산업클러스터 글로벌비즈니스센터 유휴공간에 상설전시관 ‘명예의 전당’을 조성했다고 밝혔다.
명예의 전당은 안내데스크 인근에 조성돼 클러스터를 찾는 방문객과 바이어, 관계기관 관계자 등이 입주기업 우수사례와 클러스터 운영성과를 한 공간에서 확인할 수 있도록 구성했다. 명예의 전당은 약 71㎡ 규모로 우수기업, 운영성과 해외 진출 등 3개 구역으로 나눠 운영된다. 우수기업 구역에서는 기업의 기술·제품 및 성공 스토리를 소개한다. 운영성과 구역은 클러스터의 기업지원 성과를, 해외 진출 구역은 해외 진출 지원 현황을 각각 안내한다.
특히 우수기업’ 구역에는 월드워터, 씨브이디다이아몬드코리아, ㈜윈텍글로비스, 블루센 주식회사, ㈜문창, 한국유체기술㈜, 수자원기술주식회사, ㈜에너토크 등 8개사가 전시된다. 이 가운데 창업기업인 월드워터와 씨브이디다이아몬드코리아는 각각 무전력 녹조 저감 기술과 국내 유일 붕소도핑다이아몬드(BDD) 전극 기술을 보유한 기업으로 차세대 수처리 분야의 신기술 사례로 소개된다.
클러스터는 매년 입주기업 우수사례 공모전을 통해 우수기업을 발굴·전시하고 분야별 기업 지원 성과, 해외 진출 현황 등 전시콘텐츠를 지속해서 최신화할 계획이다. 이제원 국가물산업클러스터사업단장은 “명예의 전당은 전시 콘텐츠를 지속적으로 보완해 방문객 상담과 기업 홍보가 연계되도록 운영하겠다”고 말했다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사