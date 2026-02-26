초격차 기술 기반 AI·공학체험 봉사활동 전개
포스코는 2007년 대학생 해외봉사단 ‘비욘드(Beyond)’를 창단한 이후 지금까지 1500여명의 봉사 단원을 배출하며 취약계층을 위한 환경 개선과 사회문제 해결에 동참해 왔다. 비욘드는 단순한 봉사활동을 넘어 지속가능한 가치를 창출하겠다는 포스코의 의지를 담은 사회공헌 프로그램으로 대학생들이 다양한 활동을 직접 기획하고 실행하는 봉사단으로 자리매김했다.
비욘드 18기는 포스코의 초격차 기술 경쟁력 강화라는 지향점에 맞춰 과학과 기술, 공학을 접목한 활동을 펼쳤다. 지난해 6월 발대식을 시작으로 약 8개월 동안 생성형 인공지능(AI) 활용 교육, 공학체험 실습 키트 개발, 경북 포항·전남 광양 지역 아동 교육 등 다양한 프로그램을 진행했다.
지난달에는 6박8일간 인도네시아 찔레곤에 파견돼 현지 청소년들과 과학의 즐거움을 나눴다. 또 현지 봉사 단원인 포스코청암재단 글로벌우수대학장학생과 함께 영양 불균형, 발육부진 등 현지 문제를 고려한 영양 교육을 실시했다. 이밖에도 학교 벽화 그리기, 교실 도색, 케이팝 공연 등 양국 문화교류의 장을 마련했다. 포스코는 그룹사가 진출한 국가의 대학들과 협력 관계를 맺고 우수 학생을 선발해 지원하는 장학사업도 진행 중이다.
비욘드 18기 박수빈(동아대 전기공학과) 단원은 “봉사활동이 단순한 도움을 넘어 미래를 준비하는 교육이 될 수 있다는 점에서 큰 보람을 느꼈다”며 “현지 청소년들의 밝은 웃음이 가장 큰 보상이었다”고 말했다.
포스코는 오는 4월 비욘드 단원 모집을 시작한다. 지원 요건 등 상세 내용은 비욘드 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
